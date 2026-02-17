"Не за гей-шлюби воюють герої": невідомі зірвали концерт Меловіна у Рівному (відео)

Концерт українського співака MÉLOVIN у Рівному, який мав відбутись 17 лютого, зірвали невдіомі люди, які прийшли з плакатами "Не за гей-шлюби воюють герої".

Водночас присутнім повідомили, що концерт скасували з технічних причин, пише "Суспільне".

Сам концерт мав відбутись у місцевому палаці культури. Його директор Анатолій Чугуєвець підтвердив журналістам, що протестувальники виступали проти одностатевих шлюбів.

"Мав бути концерт. Підписана відповідна угода. Прийшла група людей, вигукували гасла. Охорона організаторів покинула приміщення. Тоді приїхала поліція, аби поспілкуватися з присутніми. Нічого такого гарячого немає", — розповів Чугуєвець.

Він уточнив, що рішення про остаточне скасування чи перенесення концерту приймуть згодом.

Водночас до поліції надійшло повідомлення про конфлікт під час концерту.

"Правоохоронці оперативно відреагували та прибули на місце події. Під час опрацювання повідомлення жодних сутичок чи інших суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було", — заначила речниця Нацполіції Марія Юстицька.

На момент публікації матеріалу сам MÉLOVIN не коментував подій у Рівному.

Нагадаємо, на початку січня Меловін після заручин з військовим оголосив про завершення карʼєри.

Фокус також писав про те, що Меловін після розриву з нареченим кардинально змінив імідж.