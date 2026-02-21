Родители скрывали мой пол после тайной операции — правда "выплыла" в 19 лет

Американец Джим Амброуз узнал правду о себе только в 19 лет — во время университетского курса по феминизму. До этого момента его воспитывали как девочку Кристи.

Джим Амброуз вырос в небольшом городке в Луизиане — играл в футбол, дружил со сверстниками и ничем не выделялся среди других детей. Впрочем, за этим обычным детством скрывалась тайна, которую от него старательно берегли родители и врачи, пишет издание The Sun.

Операция в детстве

Джим родился интерсексуальным, то есть с признаками обоих полов. Врач Ричард Картер посоветовал родителям провести операцию еще в младенческом возрасте: удалить яички и сформировать женские гениталии, ведь половой орган мальчика был недоразвитым. Родители согласились, поэтому ребенка воспитывали как девочку.

Джим Амброуз в детстве Фото: Channel 4

В 12 лет подросток, которого тогда звали Кристи, узнал, что должен принимать таблетки, чтобы "развиваться, как другие девушки". Ему не сказали, что это эстроген. Не сказали и того, что он никогда не сможет иметь детей.

Момент истины

Переломный момент наступил в студенческие годы. На занятиях по феминистическим студиям группа раскрыла учебник по теме интерсексуальности — и все стало на свои места. Джим попросил все свои медицинские записи и нашел документы, где было подтверждено хирургическое вмешательство после рождения. Ответственным врачом значился Ричард Картер.

Позже Джим лично встретился с доктором Картером. На вопрос, какие доказательства существовали в пользу такого вмешательства, тот ответил: "Пожалуй, никаких. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было неправильно. Но в 1976 году нас именно так учили".

Желаемая трансформация

В конце концов, Джим прошел через мастэктомию, удаление искусственно созданного влагалища и начал терапию тестостероном. Свою историю он рассказал в документальном фильме Channel 4 "The Secret of Me".

Джим Амброуз начал терапию тестостероном Фото: Channel 4

Несмотря на то, что подобные операции на интерсексуальных младенцах остаются законными в большинстве стран мира, Джим стремится изменить эту практику.

"Если моя история должна стать предостережением — пусть так и будет, чтобы другие избежали той же участи", — говорит он.

