Батьки приховували мою стать після таємної операції – правда "випливла" у 19 років

Американець Джим Амброуз дізнався правду про себе лише у 19 років — під час університетського курсу з фемінізму. До цього моменту його виховували як дівчинку Крісті.

Джим Амброуз виріс у невеликому містечку в Луїзіані — грав у футбол, дружив з однолітками та нічим не виділявся серед інших дітей. Утім за цим звичайним дитинством ховалася таємниця, яку від нього старанно берегли батьки та лікарі, пише видання The Sun.

Операція в дитинстві

Джим народився інтерсексуальним, тобто з ознаками обох статей. Лікар Річард Картер порадив батькам провести операцію ще в немовлячому віці: видалити яєчка та сформувати жіночі геніталії, адже статевий орган хлопчика був недорозвиненим. Батьки погодились, тож дитину виховували як дівчинку.

Джим Амброуз у дитинстві Фото: Channel 4

У 12 років підліток, якого тоді звали Крісті, дізнався, що мусить приймати таблетки, щоб "розвиватися, як інші дівчата". Йому не сказали, що це естроген. Не сказали й того, що він ніколи не зможе мати дітей.

Момент істини

Переломний момент настав у студентські роки. На заняттях із феміністичних студій група розкрила підручник на темі інтерсексуальності — і все стало на свої місця. Джим попросив усі свої медичні записи та знайшов документи, де було підтверджено хірургічне втручання після народження. Відповідальним лікарем значився Річард Картер.

Пізніше Джим особисто зустрівся з доктором Картером. На запитання, які докази існували на користь такого втручання, той відповів: "Мабуть, жодних. Зараз, озираючись назад, я розумію, що це було неправильно. Але в 1976 році нас саме так навчали".

Бажана трансформація

Зрештою, Джим пройшов через мастектомію, видалення штучно створеної піхви та розпочав терапію тестостероном. Свою історію він розповів у документальному фільмі Channel 4 "The Secret of Me".

Джим Амброуз розпочав терапію тестостероном Фото: Channel 4

Попри те, що подібні операції на інтерсексуальних немовлятах залишаються законними в більшості країн світу, Джим прагне змінити цю практику.

"Якщо моя історія має стати застереженням — нехай так і буде, аби інші уникнули тієї самої долі", — каже він.

