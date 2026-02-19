Трехэтажная зона и 600 мест: гигантский McDonald's открыли в парижском Диснейленде (видео)

Во Франции открылся новый ресторан McDonald's, который стал крупнейшим в мире по площади и вместимости. Заведение стоимостью 20 миллионов евро имеет три этажа, масштабную игровую зону и обновленное меню для гостей.

Новый ресторан стоимостью 20 миллионов евро с трехэтажной игровой зоной и уникальным меню — это реконструированная версия бывшего ресторана в парке развлечений Disney Village в парижском Диснейленде, сообщает The Sun.

Новый ресторан стоимостью занимает площадь 2000 квадратных метров. Это делает его самым большим в мире. Новый французский McDonald's также вмещает до 600 гостей. Ресторан расположен на трех этажах, с открытой террасой на 200 мест.

Как только посетители зайдут внутрь, их встретит светлая и просторная зона рецепции и стена с контуром парижского Диснейленда. Также есть McCafé, где можно насладиться кофе, а также уникальные блюда французского меню. Для детей есть даже трехэтажная крытая игровая площадка.

"С 1999 года парижский Диснейленд и Макдональдс строят отношения, основанные на доверии и общем видении впечатлений гостей. Открытие этого нового ресторана полностью поддерживает трансформацию Дисней Вилледж благодаря знаковому проекту, который сочетает инновационную архитектуру, высококачественное гостеприимство и безупречную интеграцию во вселенную территории", — сказал Борис Сольбах, старший вице-президент и главный финансовый директор парижского Диснейленда.

В отличие от других заведений McDonald's, здесь также есть панорамный лифт, а также фигурная горка между этажами. Гостям заведения не придется долго ждать заказа, поскольку есть 23 киоска самообслуживания. Там работает 210 сотрудников, которые вместе говорят на 16 языках. При строительстве также учитывали экологичность, и в результате ресторан имеет зеленую крышу и живую стену площадью 120 кв. м.

Напомним, что британский блогер Рубен Оуэн протестировал так называемое "секретное меню" McDonald's во время закрытого мероприятия в Лондоне. Ему представили экспериментальные позиции, которые официально еще не появились в продаже. Больше всего обсуждений вызвал необычный микс из двух хрустящих картофельных оладий с Oreo McFlurry между ними. Именно это сочетание сладкого и соленого стало самым популярным среди предложенных вариантов. По словам Рубена, ожидания были намного хуже реальности.

Ранее мы также информировали, что с 26 ноября в украинских заведениях "МакДональдз" стартовала продажа фигурок из сериала "Друз", а акция продлится до 31 декабря 2025 года. Игрушки доступны в ресторанах сети, в мобильном приложении и через "МакДеливери". Уже в первый день полные коллекции появились на сайтах объявлений, где их предлагают за 2-3 тысячи гривен.