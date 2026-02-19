Триповерхова зона і 600 місць: гігантський McDonald's відкрили у паризькому Діснейленді (відео)

У Франції відкрився новий ресторан McDonald's, який став найбільшим у світі за площею та місткістю. Заклад вартістю 20 мільйонів євро має три поверхи, масштабну ігрову зону та оновлене меню для гостей.

Новий ресторан вартістю 20 мільйонів євро з триповерховою ігровою зоною та унікальним меню – це реконструйована версія колишнього ресторану в парку розваг Disney Village у паризькому Діснейленді, повідомляє The Sun.

Новий ресторан вартістю займає площу 2000 квадратних метрів. Це робить його найбільшим у світі. Новий французький McDonald's також вміщує до 600 гостей. Ресторан розташований на трьох поверхах, з відкритою терасою на 200 місць.

Щойно відвідувачі зайдуть всередину, їх зустріне світла і простора зона рецепції та стіна з контуром паризького Діснейленду. Також є McCafé, де можна насолодитися кавою, а також унікальні страви французького меню. Для дітей є навіть триповерховий критий ігровий майданчик.

"З 1999 року паризький Діснейленд та Макдональдс будують відносини, засновані на довірі та спільному баченні вражень гостей. Відкриття цього нового ресторану повністю підтримує трансформацію Дісней Вілледж завдяки знаковому проєкту, який поєднує інноваційну архітектуру, високоякісну гостинність та бездоганну інтеграцію у всесвіт території", — сказав Борис Сольбах, старший віце-президент та головний фінансовий директор паризького Діснейленду.

На відміну від інших закладів McDonald's, тут також є панорамний ліфт, а також фігурна гірка між поверхами. Гостям закладу не доведеться довго чекати на замовлення, оскільки є 23 кіоски самообслуговування. Там працює 210 співробітників, які разом розмовляють 16 мовами. Під час будівництва також враховували екологічність, і в результаті ресторан має зелений дах та живу стіну площею 120 кв. м.

