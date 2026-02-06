Підтримайте нас RU
Виглядає дивно: чоловік спробував "секретну" страву McDonald's (фото)

Британський блогер куштує незвичайну страву із секретного меню McDonald's під час дегустації
Чоловік побував на закритому заході | Фото: Facebook

Блогер із Великої Британії спробував так зване "секретне меню" McDonald's. Одне дивне поєднання солодкого і солоного стало найпопулярнішим і найнезвичайнішим міксом.

На закритому заході в лондонському районі Шордіч блогеру Рубену Оуену запропонували експериментальні страви, які офіційно ще не продаються. Найбільш обговорюваним став імпровізований "сендвіч" із двох хрустких картопляних оладок з Oreo McFlurry між ними. Про це пише Mirror.

За словами Рубена, очікування були набагато гіршими за реальність.

"Я думав, що це буде жахливо. Але це виявилося зовсім не погано. Я б з'їв це ще раз", — зізнався чоловік.

Не менш дивною виявилася й інша страва. Чоловік скуштував пікантну вежу з чизбургерів, курячих наггетсів і соусу барбекю. Блогер зазначив, що сам би ніколи не замовив подібне, але смак виявився несподівано приємним.

Відео дня
Блогер на презентації секретного меню McDonald's на закритому заході в Лондоні
Чоловік спробував незвичайний десерт
Фото: Facebook

Однак абсолютним фаворитом для нього став саме "сніданок із десертом".

"Картопляні оладки з McFlurry були дійсно смачними. Я б сам до такого не додумався, але тепер точно повторю", — сказав британець.

Видання зазначає, що подібні поєднання вже зустрічалося в соцмережах раніше. У 2023 році інфлюенсери почали просувати тренд на змішання солодкого і солоного в меню фастфуду. Проте ці конкретні страви так і не надійдуть у вільний продаж.

Спробувати їх вдалося лише обмеженому колу гостей.

