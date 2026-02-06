Сім'я відмовилася від продуктів із магазинів: що змінилося в їхньому житті (фото)

28-річна Саманта Полк разом із чоловіком Джошем і двома доньками повністю змінила своє життя, відмовившись від звичних покупок у супермаркетах.

Сім'я вирішила перейти на самодостатній спосіб життя після того, як, за словами Саманти, втратила віру в сучасну систему виробництва продуктів харчування. Про це пише What's The Jam.

Подружжя з дітьми живуть на власній ділянці в окрузі Сімпсон і самі вирощують овочі та фрукти, заготовляють продукти та розводять тварин. До фермерства вони прийшли 2021 року. Спочатку сім'я орендувала будинок, а потім купила землю. У 2024-му році вони розширили господарство.

Проблема сучасних продуктів

За словами Саманти, головним мотивом стали здоров'я та якість харчування. Жінка вважає, що сучасні продукти перенасичені консервантами та штучними інгредієнтами, а їхній вплив на організм сім'я відчула на собі. Вона зізнається, що після справжніх фермерських яєць і овочів магазинна їжа "перестає здаватися справжньою".

Подружня пара з двома дітьми Фото: Jam Press

Саманта зазначає, що власне господарство помітно згуртувало сім'ю. Діти з ранніх років стали розуміти, звідки береться їжа, і бачать щоденну працю батьків. За її словами, такий спосіб життя формує відповідальність, командну роботу та зміцнює сімейні цінності.

Фермерське життя

Будні Саманти складаються з догляду за тваринами, планування харчування, готування з нуля і виховання дочок. Паралельно вона веде блог і ділиться досвідом з тими, хто замислюється про перехід до більш самостійного життя.

Будні Саманти складаються з догляду за тваринами Фото: Jam Press

При цьому жінка не приховує, що труднощів вистачає. Найскладнішим завданням вона називає пошук балансу між господарством, материнством, сімейним життям і створенням контенту.

"Іноді просто не вистачає годин у добі", — зізнається Саманта.

Попри це, вона каже, що щиро любить кожен аспект фермерського життя. За її словами, життя ближче до природи вчить терпіння, вдячності та поваги до праці, а також допомагає "знайти опору" і сповільнити темп.

