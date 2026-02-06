Семья отказалась от продуктов из магазинов: что изменилось в их жизни (фото)

28-летняя Саманта Полк вместе с мужем Джошем и двумя дочерьми полностью изменила свою жизнь, отказавшись от привычных покупок в супермаркетах.

Семья решила перейти на самодостаточный образ жизни после того, как, по словам Саманты, потеряла веру в современную систему производства продуктов питания. Об этом пишет What's The Jam.

Супруги с детьми живут на собственном участке в округе Симпсон и сами выращивают овощи и фрукты, заготавливают продукты и разводят животных. К фермерству они пришли в 2021 году. Сначала семья арендовала дом, а затем купила землю. В 2024-м году они расширили хозяйство.

Проблема современных продуктов

По словам Саманты, главным мотивом стали здоровье и качество питания. Женщина считает, что современные продукты перенасыщены консервантами и искусственными ингредиентами, а их влияние на организм семья ощутила на себе. Она признается, что после настоящих фермерских яиц и овощей магазинная еда "перестает казаться настоящей".

Саманта отмечает, что собственное хозяйство заметно сплотило семью. Дети с ранних лет стали понимать, откуда берется еда, и видят ежедневный труд родителей. По ее словам, такой образ жизни формирует ответственность, командную работу и укрепляет семейные ценности.

Фермерская жизнь

Будни Саманты состоят из ухода за животными, планирования питания, готовки с нуля и воспитания дочерей. Параллельно она ведет блог и делится опытом с теми, кто задумывается о переходе к более самостоятельной жизни.

При этом женщина не скрывает, что трудностей хватает. Самой сложной задачей она называет поиск баланса между хозяйством, материнством, семейной жизнью и созданием контента.

"Иногда просто не хватает часов в сутках", — признается Саманта.

Несмотря на это, она говорит, что искренне любит каждый аспект фермерской жизни. По ее словам, жизнь ближе к природе учит терпению, благодарности и уважению к труду, а также помогает "обрести опору" и замедлить темп.

