Дом за $30 млн напугал покупателей: что они заметили внутри необычного особняка (фото)

Дорогой особняк в штате Юта неожиданно стал вирусным, но не из-за своей цены или размеров. В соцсетях началось обсуждение после того, как внимательные пользователи разглядели на фотографиях интерьера детали, которые одни назвали жуткими, а другие гениальными.

Снаружи здание напоминает Хоббитон из кинофраншизы "Властелин колец". Фотографии дома опубликовала пользователь популярного форума Reddit под ником geographible. По ее словам, именно необычный интерьер сделал особняк "по-настоящему тревожным".

На снимках видно комнаты с внутренними горками, цирковыми элементами и масками клоунов. Пользователи также отметили закругленные деревянные коридоры.

"Редкий шедевр" или дизайнерский кошмар

Согласно объявлению на Zillow, особняк продается за 29 995 000 долларов. В доме есть восемь спален, 16 ванных комнат и почти 31 тысяча квадратных футов жилой площади. Он расположен на закрытой территории площадью более 9 гектаров в районе Альпайн.

В описании объект называют "редким шедевром", где классическая элегантность сочетается с современной роскошью. Отдельно подчеркивается наличие приватного спа с сауной, паровой душевой и массажной комнатой. Агенты по недвижимости называют дом "убежищеи от внешнего мира".

Комната с одной из горок Фото: Reddit Необычный коридор в доме Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Именно декоративные решения вызвали бурную реакцию в сети. Особое внимание пользователи обратили на элементы, которые были явно ориентированные на детей: встроенные горки, игровые зоны и необычную планировку. Одни восхищались идеей, другие же признавали креативность, но сомневались в практичности:

"Моему малышу это бы понравилось. Дом явно проектировали с мыслью о детях, горки просто фантастика",

"Вы называете это жутким, а я потрясающим. Правда, уборка после такого интерьера станет настоящим кошмаром",

"Просто уберите эту клоунскую жуть и я готов покупать".

