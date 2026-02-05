Будинок за $30 млн налякав покупців: що вони помітили всередині незвичайного особняка (фото)

Дорогий особняк у штаті Юта несподівано став вірусним, але не через свою ціну чи розміри. У соцмережах почалося обговорення після того, як уважні користувачі розгледіли на фотографіях інтер'єру деталі, які одні назвали моторошними, а інші геніальними.

Зовні будівля нагадує Гоббітон із кінофраншизи "Володар перснів". Фотографії будинку опублікувала користувачка популярного форуму Reddit під ніком geographible. За її словами, саме незвичайний інтер'єр зробив особняк "по-справжньому тривожним".

На знімках видно кімнати з внутрішніми гірками, цирковими елементами та масками клоунів. Користувачі також відзначили заокруглені дерев'яні коридори.

"Рідкісний шедевр" або дизайнерський кошмар

Згідно з оголошенням на Zillow, особняк продається за 29 995 000 доларів. У будинку є вісім спалень, 16 ванних кімнат і майже 31 тисяча квадратних футів житлової площі. Він розташований на закритій території площею понад 9 гектарів у районі Альпайн.

В описі об'єкт називають "рідкісним шедевром", де класична елегантність поєднується із сучасною розкішшю. Окремо підкреслюється наявність приватного спа із сауною, паровою душовою та масажною кімнатою. Агенти з нерухомості називають будинок "притулком від зовнішнього світу".

Кімната з однією з гірок Фото: Reddit Незвичайний коридор у будинку Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Саме декоративні рішення викликали бурхливу реакцію в мережі. Особливу увагу користувачі звернули на елементи, які були явно орієнтовані на дітей: вбудовані гірки, ігрові зони та незвичайне планування. Одні захоплювалися ідеєю, інші ж визнавали креативність, але сумнівалися в практичності:

"Моєму малюку це б сподобалося. Будинок явно проєктували з думкою про дітей, гірки просто фантастика",

"Ви називаєте це моторошним, а я приголомшливим. Щоправда, прибирання після такого інтер'єру стане справжнім кошмаром",

"Просто приберіть цю клоунську моторошність і я готовий купувати".

