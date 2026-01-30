Чоловік купив будинок в Італії за 1 євро, але змушений від нього відмовитися (фото)

Австралійський шеф-кухар купив будинок на Сицилії всього за 85 пенсів, але був змушений відмовитися від своєї дитячої мрії через катастрофічну нестачу будівельників.

58-річний Денні Маккаббін придбав застарілий будинок у містечку Муссомелі на Сицилії в рамках популярної програми Case 1 Euro, створеної для залучення іноземців і пожвавлення регіону. Символічна ціна здавалася неймовірною можливістю почати нове життя в Італії. Про це пише Mirror.

Чоловік, який прожив 17 років у Великій Британії і працював шеф-кухарем у фонді Fifteen Foundation Джеймі Олівера, зізнався, що не зміг встояти перед шансом придбати нерухомість за кордоном майже безплатно і навіть радив іншим наслідувати його приклад.

Чому ремонт виявився неможливим

Однак в угоди була ключова умова. Покупець зобов'язаний завершити капітальний ремонт будинку протягом трьох років, інакше право власності анулюється. Саме тут мрія зіткнулася з реальністю.

Через гостру нестачу робочої сили в будівельному секторі Італії Денні довгий час не міг знайти жодного підрядника. За його словами, поки він безуспішно шукав будівельників, стан будинку тільки погіршувався.

Коли ж будівельну компанію все-таки вдалося знайти, вартість ремонту виявилася вдвічі вищою за початкові розрахунки. У підсумку шеф-кухар вирішив, що проєкт більше не виправдовує ні фінансових, ні емоційних витрат, і був змушений продати будинок назад агентству нерухомості, отримавши назад сплачену суму.

Друга спроба і новий дім

Попри розчарування, Маккаббін не полишив ідею життя на Сицилії. Незабаром він придбав інший будинок, але вже за 8000 євро (приблизно 409 тисяч гривень), який потребував мінімального ремонту. Йому вдалося найняти двох будівельників на тиждень, а всі роботи обійшлися приблизно в 4800 євро (245 тисячі гривень).

Переїхавши в новий дім наприкінці 2020 року, Денні реалізував давню мрію та запустив у Муссомелі громадську кухню The Good Kitchen, де готує й роздає безкоштовні обіди нужденним сім'ям.

За його словами, ідея народилася з простого запитання, чого ж не вистачає невеликому сицилійському містечку з населенням близько 11 тисяч осіб.

Тим часом проблема нестачі будівельників торкнулася не тільки іноземців. Влада Муссомелі визнала, що місцеві компанії перевантажені замовленнями на роки вперед. Мер міста Тоті Нігреллі пообіцяв полегшити ситуацію і повідомив, що найближчим часом очікується приплив робітників з-за кордону, які допоможуть власникам недорогих будинків завершити ремонт.

