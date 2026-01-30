Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но вынужден от него отказаться (фото)

Австралийский шеф-повар купил дом на Сицилии всего за 85 пенсов, но был вынужден отказаться от своей детской мечты из-за катастрофической нехватки строителей.

58-летний Дэнни Маккаббин приобрел ветхий дом в городке Муссомели на Сицилии в рамках популярной программы Case 1 Euro, созданной для привлечения иностранцев и оживления региона. Символическая цена казалась невероятной возможностью начать новую жизнь в Италии. Об этом пишет Mirror.

Мужчина, который прожил 17 лет в Великобритании и работал шеф-поваром в фонде Fifteen Foundation Джейми Оливера, признался, что не смог устоять перед шансом купить недвижимость за границей почти бесплатно и даже советовал другим последовать его примеру.

Почему ремонт оказался невозможным

Однако у сделки было ключевое условие. Покупатель обязан завершить капитальный ремонт дома в течение трех лет, иначе право собственности аннулируется. Именно здесь мечта столкнулась с реальностью.

Из-за острой нехватки рабочей силы в строительном секторе Италии Дэнни долгое время не мог найти ни одного подрядчика. По его словам, пока он безуспешно искал строителей, состояние дома только ухудшалось.

Когда же строительную компанию все-таки удалось найти, стоимость ремонта оказалась вдвое выше первоначальных расчетов. В итоге шеф-повар решил, что проект больше не оправдывает ни финансовых, ни эмоциональных затрат, и был вынужден продать дом обратно агентству недвижимости, получив назад уплаченную сумму.

Вторая попытка и новый дом

Несмотря на разочарование, Маккаббин не оставил идею жизни на Сицилии. Вскоре он приобрел другой дом, но уже за 8000 евро (примерно 409 тысяч гривен), который требовал минимального ремонта. Ему удалось нанять двух строителей на неделю, а все работы обошлись примерно в 4800 евро (примерно 245 тысяч гривен).

Переехав в новый дом в конце 2020 года, Дэнни реализовал давнюю мечту и запустил в Муссомели общественную кухню The Good Kitchen, где готовит и раздает бесплатные обеды нуждающимся семьям.

По его словам, идея родилась из простого вопроса чего же не хватает небольшому сицилийскому городку с населением около 11 тысяч человек.

Тем временем проблема нехватки строителей затронула не только иностранцев. Власти Муссомели признали, что местные компании перегружены заказами на годы вперед. Мэр города Тоти Нигрелли пообещал облегчить ситуацию и сообщил, что в ближайшее время ожидается приток рабочих из-за рубежа, которые помогут владельцам недорогих домов завершить ремонт.

