Девушка отказалась от аренды жилья и превратила старую лодку в "дом мечты" (фото)

28-летняя Элеанор Сатклифф из Великобритании решилась на необычный шаг после расставания с молодым человеком. Вместо аренды жилья девушка купила крошечную узкую лодку и превратила ее в полноценный дом.

По словам Элеанор, во время продажи общего дома она не могла позволить себе покупку или аренду жилья рядом с работой в Бирмингем. Тогда она решила "мыслить нестандартно" и вспомнила, что давно мечтала жить на узкой лодке. Об этом пишет What’s The Jam.

Британка признается, что это был "предельный акт веры", который полностью себя оправдал. Поддержка семьи сыграла ключевую роль. Отец помог с ремонтом, хотя раньше ни он, ни Элеанор не имели опыта жизни на воде.

Девушка подсчитала расходы и была удивлена результатом. Все ежемесячные траты (стоянка, лицензия, страховка и топливо) укладываются в сумму чуть меньше чем 500 фунтов стерлингов (29 тысяч гривен). Для сравнения, аренда квартиры поблизости обошлась бы минимум в 750 фунтов (43 тысячи гривен) в месяц только за жилье.

Відео дня

Лодка с историей и большой ремонт

В мае 2024 года британка приобрела 15-метровую лодку Dartline 1986 года выпуска за 15 000 тысяч фунтов (874 тысячи гривен), а затем взяла кредит на ремонт. Несмотря на плачевное состояние судна, Элеанор влюбилась в него с первого взгляда и даже переехала на борт еще до завершения работ.

"Лодка была в довольно плачевном состоянии, но мне нравилась мысль о том, чтобы попытаться вернуть ей былое великолепие. Я жила в ней, пока мы еще строили стены", — сказала она.

Бюджет внутреннего ремонта составил 10 000 фунтов стерлингов (583 тысячи гривен) Фото: Jam Press

По словам девушки, интерьер пришлось переделывать полностью. Вместе с отцом они очистили корпус до металла, уложили новую теплоизоляцию и балласт, сделали полы и стены, собрали кухню, установили кровать с ящиками для хранения и заново смонтировали камин с дровяной печью. Бюджет внутреннего ремонта составил 10 000 фунтов стерлингов (583 тысячи гривен). Впереди планируется еще покраска корпуса.

Испытания зимой и жизнь на минимуме

Жизнь на воде оказалась не только романтичной. Зимой на борту бывает холодно, а первая снежная буря стала настоящим испытанием. Пространство ограничено, иногда ужин для гостей приходилось подавать на крыше лодки. Совмещать ремонт с полной занятостью пожарным тоже было непросто, но, как признается Элеанор, она ни о чем не жалеет.

Жизнь на воде оказалась не только романтичной Фото: Jam Press

Пока лодка пришвартована, но после окончания работ британка планирует чаще выходить в плавание. Женщина говорит, что такой образ жизни сделал ее более осознанной. Девушка теперь лучше понимает, сколько ресурсов потребляет, и стала меньше принимать привычные удобства как должное.

Ранее Фокус сообщал, что:

Женщина разобрала дом 15 века и перенесла его кирпич за кирпичом за 160 км. В 1969 году женщина, которой было около 50 лет, решилась на поступок, который тогда сочли безумием.

Девушка удивила всех своим крошечным домом. Женщина решила пойти нестандартным путем при выборе жилья.

Также стало известно, что европеец купил заброшенный дом в Японии за "копейки". Мужчина решил провести реновацию и ремонт, а результаты своей работы выставляет в сети.