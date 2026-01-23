Дівчина відмовилася від оренди житла і перетворила старий човен на "будинок мрії" (фото)

28-річна Елеанор Саткліфф з Великої Британії зважилася на незвичний крок після розставання з молодим чоловіком. Замість оренди житла дівчина купила крихітний вузький човен і перетворила його на повноцінний будинок.

За словами Елеанор, під час продажу спільного будинку вона не могла дозволити собі купівлю або оренду житла поруч із роботою в Бірмінгемі. Тоді вона вирішила "мислити нестандартно" і згадала, що давно мріяла жити на вузькому човні. Про це пише What's The Jam.

Британка зізнається, що це був "граничний акт віри", який повністю себе виправдав. Підтримка сім'ї зіграла ключову роль. Батько допоміг з ремонтом, хоча раніше ні він, ні Елеанор не мали досвіду життя на воді.

Дівчина підрахувала витрати й була здивована результатом. Усі щомісячні витрати (стоянка, ліцензія, страховка і паливо) укладаються в суму трохи менше ніж 500 фунтів стерлінгів (29 тисяч гривень). Для порівняння, оренда квартири поблизу обійшлася б щонайменше в 750 фунтів (43 тисячі гривень) на місяць тільки за житло.

Човен з історією та великий ремонт

У травні 2024 року британка придбала 15-метровий човен Dartline 1986 року випуску за 15 000 тисяч фунтів (874 тисячі гривень), а потім взяла кредит на ремонт. Попри жалюгідний стан судна, Елеанор закохалася в нього з першого погляду і навіть переїхала на борт ще до завершення робіт.

"Човен був у досить жалюгідному стані, але мені подобалася думка про те, щоб спробувати повернути йому колишню пишність. Я жила в ньому, поки ми ще будували стіни", — сказала вона.

Бюджет внутрішнього ремонту склав 10 000 фунтів стерлінгів (583 тисячі гривень) Фото: Jam Press

За словами дівчини, інтер'єр довелося переробляти повністю. Разом із батьком вони очистили корпус до металу, поклали нову теплоізоляцію і баласт, зробили підлогу і стіни, зібрали кухню, встановили ліжко з шухлядами для зберігання і заново змонтували камін із дров'яною піччю. Бюджет внутрішнього ремонту склав 10 000 фунтів стерлінгів (583 тисячі гривень). Попереду планується ще фарбування корпусу.

Випробування взимку і життя на мінімумі

Життя на воді виявилося не тільки романтичним. Взимку на борту буває холодно, а перша сніжна буря стала справжнім випробуванням. Простір обмежений, іноді вечерю для гостей доводилося подавати на даху човна. Поєднувати ремонт із повною зайнятістю пожежником теж було непросто, але, як зізнається Елеанор, вона ні про що не шкодує.

Життя на воді виявилося не тільки романтичним Фото: Jam Press

Поки що човен пришвартований, але після закінчення робіт британка планує частіше виходити в плавання. Жінка каже, що такий спосіб життя зробив її більш усвідомленою. Дівчина тепер краще розуміє, скільки ресурсів споживає, і стала менше сприймати звичні зручності як належне.

