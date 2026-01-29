Мужчина купил пиратский корабль в интернете и поселился на берегу реки (фото)

35-летний отец из Великобритании решил радикально изменить свою жизнь. Он продал обычный дом, купил пиратский корабль за 500 фунтов стерлингов на eBay и поселился на берегу реки. Но мечта о жизни вдали от цивилизации обернулась затяжным конфликтом с местными властями.

Сэм Грифисс живет в самодельном доме в форме корабля, который он назвал "Дейзи Мэй". Его необычное жилище расположено на берегу реки Северн в городе Беудли, графство Вустершир. Об этом пишет Mirror.

Мужчина переехал туда в 2024 году, вложив все свои сбережения в проект автономной жизни, однако до сих пор не может официально зарегистрировать это место как постоянное жилье.

По словам Сэма, решающим моментом стала ипотека. После 12 лет жизни в обычном доме выплаты стали неподъемными, и он решил начать все с нуля. Каркас корабля он нашел на eBay, но конструкцию пришлось забирать из Лондона на прицепе. Судно было затоплено и требовало серьезного ремонта, но, как признается мужчина, "в нем сразу чувствовался характер".

Мужчина купил каркас корабля на eBay Фото: The Mirror

Работая в строительстве с 17 лет, британец самостоятельно превратил деревянный корпус в полноценное жилое пространство. Он расчистил участок, укрепил основание, добавил пристройки и использовал старые строительные материалы, которые копил годами. Из-за изогнутой формы дома работа оказалась непростой, но сохранить "душу" корабля для него было принципиально важно.

Сегодня вокруг "Дейзи Мэй" появились также дровяная сауна и хозяйственные постройки на сваях. Несмотря на зиму, Сэм утверждает, что ему тепло. Дом отапливается дровяными печами и дизельным обогревателем, а рядом находится лес, где всегда можно заготовить дрова. Из-за риска наводнений все строения на участке площадью около 100 квадратных метров приподняты над землей.

Единственной бытовой сложностью, по словам мужчины, является компостный туалет, расположенный в отдельной деревянной хижине, до которой приходится добираться по мосту.

Сегодня вокруг "Дейзи Мэй" появились также дровяная сауна и хозяйственные постройки на сваях Фото: The Mirror

В будущем Сэм мечтает превратить это место в небольшой оздоровительный центр. Он хочет принимать гостей, проводить занятия на природе, предлагать сауну, купание в холодной воде, прогулки по лесу и сплавы на каноэ. Однако без официального адреса и разрешения на строительство эти планы остаются лишь идеей.

Пока статус жилья не определен, британец не может зарабатывать на проекте и даже принимать у себя дочь с ночевкой. По его словам, он полностью зависит от решения муниципалитета, которое может либо спасти проект, либо поставить на нем крест.

Местный совет округа Уайр подтвердил, что в отношении объекта ведется активное расследование, и воздержался от комментариев до его завершения.

