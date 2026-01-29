Поддержите нас UA
Мужчина купил пиратский корабль в интернете и поселился на берегу реки (фото)

Пиратский корабль, переделанный в жилой дом рядом с лесом и рекой
После 12 лет жизни в обычном доме выплаты стали неподъемными, и мужчина решил начать все с нуля | Фото: The Mirror

35-летний отец из Великобритании решил радикально изменить свою жизнь. Он продал обычный дом, купил пиратский корабль за 500 фунтов стерлингов на eBay и поселился на берегу реки. Но мечта о жизни вдали от цивилизации обернулась затяжным конфликтом с местными властями.

Сэм Грифисс живет в самодельном доме в форме корабля, который он назвал "Дейзи Мэй". Его необычное жилище расположено на берегу реки Северн в городе Беудли, графство Вустершир. Об этом пишет Mirror.

Мужчина переехал туда в 2024 году, вложив все свои сбережения в проект автономной жизни, однако до сих пор не может официально зарегистрировать это место как постоянное жилье.

По словам Сэма, решающим моментом стала ипотека. После 12 лет жизни в обычном доме выплаты стали неподъемными, и он решил начать все с нуля. Каркас корабля он нашел на eBay, но конструкцию пришлось забирать из Лондона на прицепе. Судно было затоплено и требовало серьезного ремонта, но, как признается мужчина, "в нем сразу чувствовался характер".

Деревянный пиратский корабль на прицепе, купленный мужчиной на eBay для создания необычного дома
Мужчина купил каркас корабля на eBay
Фото: The Mirror

Работая в строительстве с 17 лет, британец самостоятельно превратил деревянный корпус в полноценное жилое пространство. Он расчистил участок, укрепил основание, добавил пристройки и использовал старые строительные материалы, которые копил годами. Из-за изогнутой формы дома работа оказалась непростой, но сохранить "душу" корабля для него было принципиально важно.

Сегодня вокруг "Дейзи Мэй" появились также дровяная сауна и хозяйственные постройки на сваях. Несмотря на зиму, Сэм утверждает, что ему тепло. Дом отапливается дровяными печами и дизельным обогревателем, а рядом находится лес, где всегда можно заготовить дрова. Из-за риска наводнений все строения на участке площадью около 100 квадратных метров приподняты над землей.

Единственной бытовой сложностью, по словам мужчины, является компостный туалет, расположенный в отдельной деревянной хижине, до которой приходится добираться по мосту.

Дом в форме пиратского корабля и деревянная постройка на сваях на берегу реки в графстве Вустершир
Сегодня вокруг "Дейзи Мэй" появились также дровяная сауна и хозяйственные постройки на сваях
Фото: The Mirror

В будущем Сэм мечтает превратить это место в небольшой оздоровительный центр. Он хочет принимать гостей, проводить занятия на природе, предлагать сауну, купание в холодной воде, прогулки по лесу и сплавы на каноэ. Однако без официального адреса и разрешения на строительство эти планы остаются лишь идеей.

Пока статус жилья не определен, британец не может зарабатывать на проекте и даже принимать у себя дочь с ночевкой. По его словам, он полностью зависит от решения муниципалитета, которое может либо спасти проект, либо поставить на нем крест.

Местный совет округа Уайр подтвердил, что в отношении объекта ведется активное расследование, и воздержался от комментариев до его завершения.

