Чоловік купив піратський корабель в інтернеті й оселився на березі річки (фото)

35-річний батько з Великої Британії вирішив радикально змінити своє життя. Він продав звичайний будинок, купив піратський корабель за 500 фунтів стерлінгів на eBay і оселився на березі річки. Але мрія про життя далеко від цивілізації обернулася затяжним конфліктом із місцевою владою.

Сем Гріфісс живе в саморобному будинку у формі корабля, який він назвав "Дейзі Мей". Його незвичайне житло розташоване на березі річки Северн у місті Беудлі, графство Вустершир. Про це пише Mirror.

Чоловік переїхав туди 2024 року, вклавши всі свої заощадження в проєкт автономного життя, проте досі не може офіційно зареєструвати це місце як постійне житло.

За словами Сема, вирішальним моментом стала іпотека. Після 12 років життя у звичайному будинку виплати стали непідйомними, і він вирішив почати все з нуля. Каркас корабля він знайшов на eBay, але конструкцію довелося забирати з Лондона на причепі. Судно було затоплене і потребувало серйозного ремонту, але, як зізнається чоловік, "у ньому відразу відчувався характер".

Відео дня

Чоловік купив каркас корабля на eBay Фото: The Mirror

Працюючи в будівництві з 17 років, британець самостійно перетворив дерев'яний корпус на повноцінний житловий простір. Він розчистив ділянку, зміцнив основу, додав прибудови і використовував старі будівельні матеріали, які збирав роками. Через вигнуту форму будинку робота виявилася непростою, але зберегти "душу" корабля для нього було принципово важливо.

Сьогодні навколо "Дейзі Мей" з'явилися також дров'яна сауна і господарські будівлі на палях. Попри зиму, Сем стверджує, що йому тепло. Будинок опалюється дров'яними печами та дизельним обігрівачем, а поруч розташований ліс, де завжди можна заготовити дрова. Через ризик повеней усі будівлі на ділянці площею близько 100 квадратних метрів підняті над землею.

Єдиною побутовою складністю, за словами чоловіка, є компостний туалет, розташований в окремій дерев'яній хатині, до якої доводиться добиратися по мосту.

Сьогодні навколо "Дейзі Мей" з'явилися також дров'яна сауна і господарські будівлі на палях Фото: The Mirror

У майбутньому Сем мріє перетворити це місце на невеликий оздоровчий центр. Він хоче приймати гостей, проводити заняття на природі, пропонувати сауну, купання в холодній воді, прогулянки лісом і сплави на каное. Однак без офіційної адреси та дозволу на будівництво ці плани залишаються лише ідеєю.

Поки статус житла не визначено, британець не може заробляти на проєкті й навіть приймати у себе дочку з ночівлею. За його словами, він повністю залежить від рішення муніципалітету, яке може або врятувати проєкт, або поставити на ньому хрест.

Місцева рада округу Вайр підтвердила, що стосовно об'єкта триває активне розслідування, і утрималася від коментарів до його завершення.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Шукачі занедбаних місць виявили старовинний будинок, який має такий вигляд, ніби його власники вийшли всього на хвилину і більше ніколи не повернулися.

Дівчина здивувала всіх своїм крихітним будинком. Жінка вирішила піти нестандартним шляхом при виборі житла.

Також стало відомо, що дівчина відмовилася від оренди житла і перетворила старий човен на "будинок мрії".