Будинок, де "час зупинився": всередині знайшли моторошну капсулу з 1970-х (фото)

В англійському місті Віган шукачі занедбаних місць виявили будинок, який має такий вигляд, ніби його власники вийшли лише на хвилину і більше ніколи не повернулися. Знайдені всередині речі створили відчуття моторошної капсули часу.

Знахідку зробили 26-річні міські дослідники Ендрю і Кортні, які показують занедбані будівлі в соцмережах. За їхніми словами, йдеться про шестикімнатний будинок, внесений до списку об'єктів культурної спадщини II категорії. Про це пише Express.

Будинок, який не змінювався десятиліттями

Формально він пустує з 2017 року, але інтер'єр практично не змінювався з 1970-х.

Особисті фотографії та документи Фото: SWNS

У вітальні та спальнях дослідники виявили предмети повсякденного життя: старі коробкові телевізори, пляшки Babychams, засоби для чищення, старі документи, листівки та незвичайні фото. Особливо зворушливою знахідкою стали привітання з 90-річчям жінки на ім'я Синтія та армійські папери її чоловіка Джека.

Відео дня

Хто жив у покинутому будинку

Пара припускає, що будинок належав літньому подружжю, яке прожило разом майже все життя. За їхньою версією, Синтія померла близько 2012 року, після чого Джек ще кілька років жив у будинку один і помер у 2017-му. Після цього житло так і залишилося покинутим.

Телевізор і лялька в покинутому будинку Фото: SWNS

Кортні зізнається, що прогулянка будинком викликала в неї сильні емоції. В одній з кімнат вона помітила записку, адресовану доглядальницям, з проханням вимикати крани, ймовірно, Джек написав її в останні роки життя.

Знахідка зворушила дослідників

Сад навколо будинку був сильно зарослим, немов підтверджуючи, що час тут зупинився.

"Коли заходиш всередину, одразу розумієш, що це був чийсь справжній родинний будинок. Його не готували до продажу, не розбирали, не очищали. Просто одного разу життя в ньому закінчилося", — зазначила британка.

Спальня в старому покинутому будинку Фото: SWNS

За словами дівчини, літні власники, ймовірно, рідко робили ремонт, тому інтер'єр і зберігся таким автентичним. Саме це надає будинку особливої атмосфери.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Остання мешканка розповіла про село "загублене під водою". Невелике поселення з вапняковими котеджами, затишними вуличками та краєвидами на пагорби було домівкою приблизно для 50 осіб.

Під льодом Гренландії знайшли щось неймовірне. Учені виявили покинуту американську військову базу часів холодної війни.

Також стало відомо, що туристка відвідала місто, про яке всі забули. Стародавній Геркуланум зберігся після виверження вулкана Везувій майже дві тисячі років тому.