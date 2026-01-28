Дом, где "время остановилось": внутри нашли жуткую капсулу из 1970-х (фото)

В английском городе Уиган искатели заброшенных мест обнаружили дом, который выглядит так, будто его владельцы вышли всего на минуту и больше никогда не вернулись. Найденные внутри вещи создали ощущение жуткой капсулы времени.

Находку сделали 26-летние городские исследователи Эндрю и Кортни, которые показывают заброшенные здания в соцсетях. По их словам, речь идет о шестикомнатном доме, внесенном в список объектов культурного наследия II категории. Об этом пишет Express.

Дом, который не менялся десятилетиями

Формально он пустует с 2017 года, но интерьер практически не менялся с 1970-х.

Личные фотографии и документы Фото: SWNS

В гостиной и спальнях исследователи обнаружили предметы повседневной жизни: старые коробочные телевизоры, бутылки Babychams, чистящие средства, старые документы, открытки и необычные фото. Особенно трогательной находкой стали поздравления с 90-летием женщины по имени Синтия и армейские бумаги ее мужа Джека.

Кто жил в заброшенном доме

Пара предполагает, что дом принадлежал пожилым супругам, прожившим вместе почти всю жизнь. По их версии, Синтия умерла около 2012 года, после чего Джек еще несколько лет жил в доме один и скончался в 2017-м. После этого жилище так и осталось заброшенным.

Телевизор и кукла в заброшенном доме Фото: SWNS

Кортни признается, что прогулка по дому вызвала у нее сильные эмоции. В одной из комнат она заметила записку, адресованную сиделкам, с просьбой выключать краны, вероятно, Джек написал ее в последние годы жизни.

Находка тронула исследователей

Сад вокруг дома был сильно заросшим, словно подтверждая, что время здесь остановилось.

"Когда заходишь внутрь, сразу понимаешь, что это был чей-то настоящий семейный дом. Его не готовили к продаже, не разбирали, не очищали. Просто однажды жизнь в нем закончилась", — отметила британка.

Спальня в старом заброшенном доме Фото: SWNS

По словам девушки, пожилые владельцы, вероятно, редко делали ремонт, поэтому интерьер и сохранился таким аутентичным. Именно это придает дому особую атмосферу.

