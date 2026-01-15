Не хотели уезжать: последняя жительница рассказала о деревне "потерянной под водой"

Заброшенная деревня Дервент, скрытая под водой уже более 80 лет, время от времени вновь появляется на поверхности, словно напоминая о жизни, которая в ней когда-то кипела.

Дервент располагался в самом сердце Пик-Дистрикт в графстве Дербишир. Небольшое поселение с известняковыми коттеджами, уютными улочками и видами на холмы было домом примерно для 50 человек. Там работали школа, церковь, почтовое отделение и стояла усадьба с ухоженными садами и прудом. Однако вскоре жителям пришлось покинуть свои дома. Об этом пишет Mirror.

В период с 1935 по 1943 год судьба деревни изменилась навсегда. Власти утвердили проект затопления Дервента и соседнего поселения Ашоптон для создания водохранилища, которое должно было обеспечить водой растущие города английского Мидлендса. Несмотря на протесты, жителей переселили, а на месте деревни появилась плотина.

Так возникло водохранилище Ледибоуэр. Огромное озеро могло вместить почти 28 тысяч мегалитров воды и снабжающее Дерби, Шеффилд и Ноттингем. Со временем вода полностью поглотили дома, улицы и церковь, превратив Дервент в "деревню-призрак".

Деревня иногда выходит на поверхность

В засушливые годы уровень воды в Ледибоуэре заметно падает и тогда из глубины проступают стены коттеджей, дверные проемы, остатки моста и руины деревенской церкви. Так происходило в 2018 и 2022 годах. Тогда сотни людей приезжали посмотреть на неожиданно "воскресший" Дервент.

Посетители находили каменные камины, тропинки возле церкви и фрагменты старой железной дороги. Некоторые бывшие жители рассказывали, что, прогуливаясь среди руин, будто слышали звон церковного колокола, хотя его сняли еще до затопления.

В 2025 году деревня вновь напомнила о себе. Из-за низкого уровня воды показались руины церкви, а ранее и часть Дервент-холла. После сильных дождей постройки вновь ушли под воду, но специалисты считают, что в будущем Дервент еще не раз появится.

Последняя жительница

В одном из интервью 92-летняя бывшая жительница деревни Мейбл Бэмфорд призналась, что, возможно, она осталась единственной, кто помнит Дервент и Ашоптон такими, какими они были до затопления.

Женщина вспоминала, как ходила в школу, даже когда строительство водохранилища уже шло, и как рабочие подвозили детей внутри огромных труб будущего водопровода.

"Нам приходилось идти пешком полтора мили до Дервента. Иногда охотники и загонщики в сезон охоты на куропаток подвозили нас. Но больше всего нам нравились поездки, которые предлагали рабочие, занимавшиеся прокладкой трубопровода. Они поднимали нас внутри больших черных труб, которые строили на месте водохранилища", — вспоминает британка.

