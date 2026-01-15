Не хотіли їхати: остання мешканка розповіла про село, "загублене під водою"

Покинуте село Дервент, приховане під водою вже понад 80 років, час від часу знову з'являється на поверхні, немов нагадуючи про життя, що в ньому колись вирувало.

Дервент розташовувався в самому серці Пік-Дистрикт у графстві Дербішир. Невелике поселення з вапняковими котеджами, затишними вуличками і краєвидами на пагорби було домівкою приблизно для 50 осіб. Там працювали школа, церква, поштове відділення і стояла садиба з доглянутими садами та ставком. Однак незабаром жителям довелося покинути свої будинки. Про це пише Mirror.

У період з 1935 по 1943 рік доля села змінилася назавжди. Влада затвердила проєкт затоплення Дервента і сусіднього поселення Ашоптон для створення водосховища, яке повинно було забезпечити водою міста англійського Мідлендса, що зростали. Попри протести, жителів переселили, а на місці села з'явилася гребля.

Так виникло водосховище Ледібоуер. Величезне озеро могло вмістити майже 28 тисяч мегалітрів води і постачало воду в Дербі, Шеффілд і Ноттінгем. Згодом вода повністю поглинула будинки, вулиці та церкву, перетворивши Дервент на "село-привид".

Село іноді виходить на поверхню

У посушливі роки рівень води в Ледібоуері помітно падає, і тоді з глибини проступають стіни котеджів, дверні прорізи, залишки моста і руїни сільської церкви. Так відбувалося у 2018 і 2022 роках. Тоді сотні людей приїжджали подивитися на несподівано "воскреслий" Дервент.

Відвідувачі знаходили кам'яні каміни, стежки біля церкви та фрагменти старої залізниці. Деякі колишні мешканці розповідали, що, прогулюючись серед руїн, наче чули дзенькіт церковного дзвону, хоча його зняли ще до затоплення.

У 2025 році село знову нагадало про себе. Через низький рівень води показалися руїни церкви, а раніше і частина Дервент-холу. Після сильних дощів споруди знову пішли під воду, але фахівці вважають, що в майбутньому Дервент ще не раз з'явиться.

Остання мешканка

В одному з інтерв'ю 92-річна колишня мешканка села Мейбл Бемфорд зізналася, що, можливо, вона залишилася єдиною, хто пам'ятає Дервент і Ашоптон такими, якими вони були до затоплення.

Жінка згадувала, як ходила до школи, навіть коли будівництво водосховища вже тривало, і як робітники підвозили дітей усередині величезних труб майбутнього водогону.

"Нам доводилося йти пішки півтори милі до Дервента. Іноді мисливці та загоничі в сезон полювання на куріпок підвозили нас. Але найбільше нам подобалися поїздки, які пропонували робітники, що займалися прокладанням трубопроводу. Вони піднімали нас усередині великих чорних труб, які будували на місці водосховища", — згадує британка.

