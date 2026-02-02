Девочка удивила родителей, заехав на пони прямо в свою комнату (видео)
Мечта маленькой девочки сбылась самым неожиданным образом и покорила пользователей соцсетей. В сети стало вирусным видео, на котором четырехлетняя Кинли приводит свою пони по кличке Белла прямо в дом, чтобы показать ей свою спальню.
Ролик опубликовала в TikTok мама девочки, 26-летняя Келли Элвелл. На кадрах видно, как Кинли верхом на пони едет по коридору дома и с неподдельной радостью ведет Беллу в свою комнату.
По словам Келли, пускать лошадей в дом в семье не принято, но ради особенного момента родители сделали исключение. Идея возникла спонтанно. Девочка каталась на пони возле дома, попросилась заехать на крыльцо, а затем вдруг спросила, можно ли показать Белле ее комнату.
Сначала родители отказались, но быстро передумали, решив, что такое воспоминание останется с ребенком на всю жизнь. Мама признается, что до последнего не верила, что муж согласится на эту затею, поэтому сразу достала телефон, чтобы запечатлеть момент.
Любовь Кинли к лошадям проявилась еще в младенчестве. Девочка впервые села на лошадь, когда ей было всего несколько недель, и с тех пор животные стали важной частью ее жизни. Свою первую лошадь она получила вскоре после четвертого дня рождения, а позже в семье появилось еще несколько.
Пони по кличке Белла, по словам мамы, стала для Кинли настоящей лучшей подругой. Она помогла девочке стать увереннее в себе и научила ответственности. Сейчас семья Элвеллов ухаживает за целым "зоопарком". У них есть козы, куры, кошки, собака и несколько лошадей, причем большинство имен для питомцев Кинли выбирала сама.
Реакция соцсетей
Келли признается, что сомневалась, стоит ли публиковать видео, опасаясь критики. Однако реакция оказалась неожиданно теплой. Ролик собрал миллионы просмотров, а пользователи назвали происходящее трогательным и искренним моментом из детства.
- "В школе ей точно никто не поверит";
- "Ахаха, принцесса в своем собственном мире";
- "Это будет ее самое яркое воспоминание. Вы молодцы";
- "Обожаю подобные моменты! Моя мама много лет провела на ферме, и если бы она это увидела, то ужасно бы на меня разозлилась! Я обожаю этого пони и счастливицу, которая на нем сидит".
По словам мамы девочки, для их семьи это просто счастливое воспоминание, а тот факт, что им удалось поделиться этой радостью с другими, сделал его еще ценнее.
