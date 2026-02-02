Пара решила взвесить 7-месячного щенка: результат их ошеломил (видео)

Хозяйка золотистого ретривера по имени Кэти не поверила своим глазам, когда взвесила своего семимесячного щенка по кличке Энцо.

Увидев цифры, девушка призналась, что им с мужем пришлось дважды перепроверять показания, настолько неожиданным оказался результат. Один из моментов взвешивания она записала на видео и показала в TikTok.

Золотистые ретриверы известны своим дружелюбным характером, эмоциональной чуткостью и внушительным телосложением, но даже с учетом этих особенностей размеры Энцо удивили его владельцев. При взвешивании выяснилось, что щенок весит 38,7 килограмма, что заметно превышает норму для такого возраста.

Кэти много лет работает с собаками и хорошо знакома с этой породой. Сейчас в их семье живут сразу четыре золотистых ретривера, включая Энцо и его брата Рори. Щенки одного помета получают одинаковые порции корма и живут в одинаковых условиях, однако Энцо заметно крупнее и тяжелее остальных.

Відео дня

Реакция соцсетей

Забавное видео с взвешиванием щенка Кэти опубликовала в TikTok. На кадрах ее муж стал на весы, держа щенка на руках. Сам же пес с немного грустным видом смотрел прямо в камеру. Видео быстро набрало десятки тысяч просмотров.

Забавное видео с взвешиванием щенка Кэти опубликовала в TikTok Фото: TikTok

В подписи к ролику хозяйка поинтересовалась у подписчиков, сталкивались ли они с похожей ситуацией, и какого размера в итоге вырастали их собаки. В комментариях пользователи начали делиться своим опытом. Некоторые рассказали, что их золотистые ретриверы тоже были очень крупными и со временем выросли в больших, но совершенно здоровых собак.

"Мой ретривер сейчас весит 40 кг";

"Нет, не так скоро?! Большой мальчик";

"Наша двухлетняя золотистая девочка весит 27 кг, и она чувствует себя просто крошечной! Что за чертовщина!".

Что говорят эксперты

Нашлись и те, кого цифры обеспокоили. В ответ на это выгульщица собак семьи пояснила, что Энцо не имеет лишнего веса, а норма его состояния подтверждена ветеринаром. По ее словам, пес просто высокий, с большой головой, широкими плечами и большими лапами. Неудачный ракурс на видео мог создать обманчивое впечатление.

Эксперты напоминают, что заведение собаки является долгосрочным обязательством на 10-15 лет и более. Каждому животному необходимы сбалансированное питание, движение, уход и внимание. Перед тем как завести питомца, важно тщательно изучить особенности породы и свои возможности, а также рассмотреть вариант усыновления животного из приюта.

Ранее Фокус сообщал, что:

Девушка проверила домашнюю камеру и не поверила, чем занимается ее парень с собакой.

Кошка впервые увидела снег и сделала то, чего никто не ожидал. Ролик изначально опубликованный в Instagram быстро разлетелся по соцсетям, а некоторые пользователи в комментариях в шутку решили, что перед ними вовсе "хаски в кошачьем теле".

Также стало известно, что украинка спасла цыпленка от гибели и теперь они живут вместе в квартире. Девушка объяснила, что забота о птице изменила ее быт и взгляды.