Пара вирішила зважити 7-місячне цуценя: результат їх приголомшив (відео)

Господиня золотистого ретривера на ім'я Кеті не повірила своїм очам, коли зважила своє семимісячне цуценя на прізвисько Енцо.

Побачивши цифри, дівчина зізналася, що їм із чоловіком довелося двічі перевіряти показання, настільки несподіваним виявився результат. Один із моментів зважування вона записала на відео і показала в TikTok.

Золотисті ретривери відомі своїм доброзичливим характером, емоційною чуйністю і значною статурою, але навіть з урахуванням цих особливостей розміри Енцо здивували його власників. Під час зважування з'ясувалося, що цуценя важить 38,7 кілограма, що помітно перевищує норму для такого віку.

Кеті багато років працює з собаками й добре знайома з цією породою. Зараз у їхній родині живуть одразу чотири золотистих ретривери, включно з Енцо та його братом Рорі. Цуценята одного приплоду отримують однакові порції корму і живуть в однакових умовах, проте Енцо помітно більший і важчий за інших.

Реакція соцмереж

Кумедне відео зі зважуванням цуценяти Кеті опублікувала в TikTok. На кадрах її чоловік став на ваги, тримаючи цуценя на руках. Сам же пес із трохи сумним виглядом дивився просто в камеру. Відео швидко набрало десятки тисяч переглядів.

У підписі до ролика господиня поцікавилася у підписників, чи стикалися вони зі схожою ситуацією, і якого розміру в результаті виростали їхні собаки. У коментарях користувачі почали ділитися своїм досвідом. Деякі розповіли, що їхні золотисті ретривери теж були дуже великими й з часом виросли у великих, але абсолютно здорових собак.

"Мій ретривер зараз важить 40 кг";

"Ні, не так скоро?! Великий хлопчик";

"Наша дворічна золотиста дівчинка важить 27 кг, і вона почувається просто крихітною! Що за чортівня!".

Що кажуть експерти

Знайшлися й ті, кого цифри занепокоїли. У відповідь на це вигульниця собак сім'ї пояснила, що Енцо не має зайвої ваги, а норма його стану підтверджена ветеринаром. За її словами, пес просто високий, з великою головою, широкими плечима і великими лапами. Невдалий ракурс на відео міг створити оманливе враження.

Експерти нагадують, що заведення собаки є довгостроковим зобов'язанням на 10-15 років і більше. Кожній тварині необхідні збалансоване харчування, рух, догляд і увага. Перед тим як завести вихованця, важливо ретельно вивчити особливості породи та свої можливості, а також розглянути варіант усиновлення тварини з притулку.

