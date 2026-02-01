Українка тримає півня в будинку замість кота чи собаки: який це має вигляд (відео)

Українка зі Львова розповіла, чому вирішила залишити півня на прізвисько Тупик у квартирі та як незвичайний вихованець став для неї джерелом підтримки. Дівчина пояснила, що турбота про птаха змінила її побут і погляди.

Історія Оксани зі Львова, яка живе у квартирі з півнем на прізвисько Тупик, отримала продовження. Дівчина розповіла, що це не ексцентричний експеримент і не жарт, а усвідомлений вибір і форма піклування, яка переросла у справжній спосіб життя. Про це читайте в матеріалі Фокуса.

Півень замість звичних вихованців

Після звільнення з роботи в IT-сфері українка вирішила провести літо в селі. Там вона завела курчат із наміром виростити їх і згодом віддати батькам, коли повернеться до Львова. Але все пішло не за планом.

"До одного з курчат я занадто прив'язалася. Саме тоді й з'явилася думка залишити одну курочку у квартирі", — розповіла дівчина.

Відео дня

Згодом з'ясувалося, що це не курочка, а півень. Це додало складнощів, але не змінило рішення. Оксана не могла уявити, що її улюбленець на прізвисько Тупик житиме у звичайних умовах утримання курей. Одночасно разом із ним у дівчини з'явилася і курочка Рижуля.

За словами українки, для неї кури ніколи не були їжею Фото: Instagram

За словами українки, для неї кури ніколи не були їжею. Вона від самого початку сприймала їх як компаньйонів, таких самих як кішка чи собака. Вона зазначила, що кури радіють поверненню господаря додому, сплять поруч, "спілкуються" і дуже сильно прив'язуються.

"Я беру їх у подорожі, на прогулянки. Вони є для мене безцінною емоційною підтримкою", — каже львів'янка.

Життя з птахами у квартирі

Незвичайні вихованці швидко стали частиною її повсякденного життя. Дівчина зізналася, що після появи Тупика її побут кардинально змінився. Вона почала проводити з ним половину свого дня, цікавитися анатомією курей, здоров'ям, доглядом і шукати все нові способи зробити їхнє життя комфортнішим. Годування, прогулянки, ігри та постійна присутність стали нормою.

"Усе моє близьке оточення сприйняло появу незвичайних вихованців позитивно. Звісно, було багато жартів, але всі, хто мене знає, розуміють, наскільки я відповідально ставлюся до тварин, тож одразу прийняли, що це серйозно і надовго. Люди, які бачать уперше, дивуються, звісно. Практично завжди в позитивному сенсі. Я отримую велике задоволення, коли йду вулицею з півнем на руках і бачу, як перехожі піднімають свій втомлений погляд, помічають Тупі й розпливаються в усмішці", — поділилася Оксана.

Українка також розповіла, що її улюбленець майже завжди поруч.

"Мати в домі тварину — це відчувати себе потрібною. Курочки не такі емоційні, як собаки, але вони дуже сильно прив'язуються до свого господаря. Я сиджу на кухні, вони теж там, я йду у вітальню — за хвилину і курочки тут. Якщо я сідаю дивитися фільм, то вони влаштовуються поруч зі мною. Я даю їм любов і отримую любов від них", — пояснила вона.

Блог про життя з пернатими

Саме така близькість надихнула дівчину вести блог про своє життя з домашніми курми в Instagram, де вона показує будні з Тупиком і ділиться досвідом утримання птахів у квартирі.

Характер тварини, за її словами, типовий для півня, але з великою часткою турботи:

"Тупі — класичний представник півнячого роду. На прогулянках дбає про безпеку, сигналізує про собак, які заходять у наш радіус. Завжди готовий захищати своїх, часто навіть тоді, коли це не потрібно. Проте до рідних людей дуже лагідний, приходить лащитися".

Втрата Рижулі та проблеми лікування курей

Окрім Тупика, у житті дівчини була й курочка Рижуля. Вони з'явилися одночасно, але мали абсолютно різні характери. Якщо півень був тактильним і любив спати на грудях чи животі господині, то Рижуля завжди трималася поруч, але на невеликій відстані, залишаючись більш незалежною. Водночас вона була набагато більше зосереджена на їжі та постійно шукала що-небудь смачненьке.

На жаль, у серпні минулого року Рижуля померла від хвороби Фото: Instagram

За словами дівчини, саме ця риса тварини стала причиною кумедної історії. Одного разу Рижуля з'їла золоті сережки господині, які лежали на тумбочці біля ліжка. Прикраси так і не повернулися, але відтоді в родині жартували, що курочка "несе золоті яйця".

На жаль, у серпні минулого року Рижуля померла від хвороби.

"У нас дуже складна ситуація з медициною для курей. Немає фахівців, тому що курей лікувати просто не прийнято. Я мрію про те, що через кілька років ця ситуація значно покращиться. Можливо, з якісним лікуванням Рижуля ще б досі з нами жила", — сказала Оксана.

Реакція людей і сусідів

До критики в соцмережах львів'янка ставиться по-різному. Жарти про "холодець" чи "бідних сусідів" вона сприймає спокійно. Але її справді зачіпають звинувачення у знущанні над тваринами.

"Я прекрасно розумію, що ця тема дуже слабо розкрита в нашому суспільстві, тому я над цим працюю. Але що справді зачіпає, так це коли хтось вдається до знущань над тваринами. Люди, невже ви ніколи не бачили, як утримують курей на фермах? Що таке батарейні клітки? Або навіть життя курки в селі в сараї, в наші морози? А тим часом мої курочки, які живуть у тепличних умовах, у любові й турботі. Це нонсенс", — зазначила вона.

У майбутньому дівчина мріє переїхати в будинок із двором, але не для того, щоб переселити півника на вулицю. Тупик продовжуватиме жити в будинку, але в нього був би постійний доступ до природи. Також українка хотіла б завести ще кілька курочок, можливо різних порід.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Гігантського собаку вагою понад 60 кг віддали в притулок. Далі сталося несподіване.

Кішка вперше побачила сніг і зробила те, чого ніхто не очікував. Ролик спочатку опублікований в Instagram швидко розлетівся соцмережами, а деякі користувачі в коментарях жартома вирішили, що перед ними зовсім "хаскі в котячому тілі".

Також стало відомо, що дівчина перевірила домашню камеру і не повірила, чим займається її хлопець із собакою.