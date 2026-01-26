Гігантського собаку вагою понад 60 кг віддали до притулку: далі сталося несподіване

Величезний білий пес на прізвисько Броді, якого жартома порівнюють із маленьким білим ведмедем, став справжньою зіркою після того, як знайшов нову сім'ю з Великої Британії.

Шестирічний піренейський гірський пес важить близько 63 кілограмів, встає на задні лапи майже на зріст дорослої людини та здатний з'їсти до кілограма собачого печива на день. Про це пише Daily Star.

Броді опинився в притулку після того, як його колишні власники зізналися, що більше не можуть приділяти йому достатньо уваги. У грудні минулого року його забрав центр порятунку тварин у Камбрії, де надзвичайні розміри й добродушний характер пса швидко привернули увагу громадськості.

Сотні охочих і один щасливий вибір

За словами співробітників притулку, люди подали сотні заявок, щоб забрати до себе тварину. У підсумку вибір припав на подружжя Стіва і Хелен Вайт, досвідчених власників піренейських гірських собак, що живуть у Корнуоллі. Одним із вирішальних чинників стала їхня простора ділянка площею близько половини акра.

Відео дня

За словами співробітників притулку, люди подали сотні заявок, щоб забрати до себе тварину Фото: SWNS

Пара подолала шлях майже в 1300 кілометрів, щоб познайомитися з собакою. Подружжя провело з ним кілька днів, гуляли в горах і швидко зрозуміли, що це "їхній" пес. Уже 3 січня всі документи були підписані, і Броді вирушив у новий дім.

Подружжя зізналося, що пес допоміг їм пережити втрату. Незадовго до цього помер їхній попередній улюбленець, піренейський гірський пес на прізвисько Вілсон.

"Броді немов заповнив порожнечу, яка залишилася після нього", — зазначила британка.

Новий будинок, великий сад і любов до тварин

У новому будинку гігантський пес досить швидко освоївся. Він доброзичливо ставиться до інших тварин, із задоволенням риється в саду, обожнює, коли йому чухають шию, і не проти скупатися. Одного разу Броді навіть пірнув у ставок з качками й вибрався звідти весь у водоростях.

Пес любить пляжі, біг по піску та ігри з тенісним м'ячем Фото: SWNS

Пес любить пляжі, біг по піску та ігри з тенісним м'ячем, але, як не дивно, терпіти не може дощ і морську воду. За словами нових господарів, Броді обожнює густі вершки, які він готовий вилизувати до останньої краплі.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Українка тримає півня в будинку замість кота чи собаки. Жінка розповідає, що сприймає курей не як сільськогосподарських тварин, а як повноцінних домашніх улюбленців.

Кішка вперше побачила сніг і зробила те, чого ніхто не очікував. Ролик спочатку опублікований в Instagram швидко розлетівся соцмережами, а деякі користувачі в коментарях жартома вирішили, що перед ними зовсім "хаскі в котячому тілі".

Також стало відомо, що кіт 5 місяців виживав у горах із дикими тваринами. Його знайшли співробітники канадського провінційного парку, після чого місцеві жителі організували для нього багатоетапну подорож, щоб він встиг повернутися до сім'ї до Різдва.