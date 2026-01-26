Гигантскую собаку весом более 60 кг отдали в приют: дальше случилось неожиданное

Огромный белый пес по кличке Броди, которого в шутку сравнивают с маленьким белым медведем, стал настоящей звездой после того, как нашел новую семью из Великобритании.

Шестилетний пиренейский горный пес весит около 63 килограммов, встает на задние лапы почти на рост взрослого человека и способен съесть до килограмма собачьего печенья в день. Об этом пишет Daily Star.

Броди оказался в приюте после того, как его прежние владельцы признались, что больше не могут уделять ему достаточно внимания. В декабре прошлого года его забрал центр спасения животных в Камбрии, где необычайные размеры и добродушный характер пса быстро привлекли внимание общественности.

Сотни желающих и один счастливый выбор

По словам сотрудников приюта, люди подали сотни заявок, чтобы забрать к себе животное. В итоге выбор пал на супругов Стива и Хелен Уайт, опытных владельцев пиренейских горных собак, живущих в Корнуолле. Одним из решающих факторов стал их просторный участок площадью около половины акра.

По словам сотрудников приюта, люди подали сотни заявок, чтобы забрать к себе животное Фото: SWNS

Пара преодолела путь почти в 1300 километров, чтобы познакомиться с собакой. Супруги провели с ним несколько дней, гуляли в горах и быстро поняли, что это "их" пес. Уже 3 января все документы были подписаны, и Броди отправился в новый дом.

Супруги признались, что пес помог им пережить утрату. Незадолго до этого умер их предыдущий любимец, пиренейский горный пес по кличке Уилсон.

"Броди словно заполнил пустоту, которая осталась после него", — отметила британка.

Новый дом, большой сад и любовь к животным

В новом доме гигантский пес довольно быстро освоился. Он дружелюбно относится к другим животным, с удовольствием роется в саду, обожает, когда ему чешут шею, и не прочь искупаться. Однажды Броди даже нырнул в пруд с утками и выбрался оттуда весь в водорослях.

Пес любит пляжи, бег по песку и игры с теннисным мячом Фото: SWNS

Пес любит пляжи, бег по песку и игры с теннисным мячом, но, как ни странно, терпеть не может дождь и морскую воду. По словам новых хозяев, Броди обожает густые сливки, которые он готов вылизывать до последней капли.

