Украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки: как это выглядит (видео)

Украинка из Львова рассказала, почему решила оставить петуха по кличке Тупик в квартире и как необычный питомец стал для нее источником поддержки. Девушка объяснила, что забота о птице изменила ее быт и взгляды.

История Оксаны со Львова, которая живет в квартире с петухом по кличке Тупик, получила продолжение. Девушка рассказала, что это не эксцентричный эксперимент и не шутка, а осознанный выбор и форма заботы, которая переросла в настоящий образ жизни. Об этом читайте в материале Фокуса.

Петух вместо привычных питомцев

После увольнения с работы в IT-сфере украинка решила провести лето в деревне. Там она завела цыплят с намерением вырастить их и впоследствии отдать родителям, когда вернется во Львов. Но все пошло не по плану.

"К одному из цыплят я слишком привязалась. Именно тогда и появилась мысль оставить одну курочку в квартире", — рассказала девушка.

Впоследствии выяснилось, что это не курочка, а петух. Это добавило сложностей, но не изменило решение. Оксана не могла представить, что ее любимчик по кличке Тупик будет жить в обычных условиях содержания кур. Одновременно вместе с ним у девушки появилась и курочка Рыжуля.

По словам украинки, для нее куры никогда не были едой. Она с самого начала воспринимала их как компаньонов, таких же как кошка или собака. Она отметила, что куры радуются возвращению хозяина домой, спят рядом, "общаются" и очень сильно привязываются.

"Я беру их в путешествия, на прогулки. Они являются для меня бесценной эмоциональной поддержкой", — говорит львовянка.

Жизнь с птицами в квартире

Необычные питомцы быстро стали частью ее повседневной жизни. Девушка призналась, что после появления Тупика ее быт кардинально изменился. Она начала проводить с ним половину своего дня, интересоваться анатомией кур, здоровьем, уходом и искать все новые способы сделать их жизнь комфортнее. Кормление, прогулки, игры и постоянное присутствие стали нормой.

"Все мое близкое окружение восприняло появление необычных питомцев положительно. Конечно, было много шуток, но все, кто меня знает, понимают, насколько я ответственно отношусь к животным, поэтому сразу приняли, что это серьезно и надолго. Люди, которые видят впервые, удивляются, конечно. Практически всегда в положительном смысле. Я получаю большое удовольствие, когда иду по улице с петухом на руках и вижу, как прохожие поднимают свой уставший взгляд, замечают Тупи и расплываются в улыбке", — поделилась Оксана.

Украинка также рассказала, что ее любимчик почти всегда рядом.

"Иметь в доме животное — это чувствовать себя нужной. Курочки не такие эмоциональные, как собаки, но они очень сильно привязываются к своему хозяину. Я сижу на кухне, они тоже там, я иду в гостиную — через минуту и курочки здесь. Если я сажусь смотреть фильм, то они устраиваются рядом со мной. Я даю им любовь и получаю любовь от них", — объяснила она.

Блог о жизни с пернатыми

Именно подобная близость вдохновила девушку вести блог о своей жизни с домашними курами в Instagram, где она показывает будни с Тупиком и делится опытом содержания птиц в квартире.

Характер животного, по ее словам, типичен для петуха, но с большой долей заботы:

"Тупи — классический представитель петушиного рода. На прогулках заботится о безопасности, сигнализирует о собаках, которые заходят в наш радиус. Всегда готов защищать своих, часто даже тогда, когда это не нужно. Однако к родным людям очень ласковый, приходит ластиться".

Потеря Рыжули и проблемы лечения кур

Кроме Тупика, в жизни девушки была и курочка Рыжуля. Они появились одновременно, но имели совершенно разные характеры. Если петух был тактильным и любил спать на груди или животе хозяйки, то Рыжуля всегда держалась рядом, но на небольшом расстоянии, оставаясь более независимой. В то же время она была гораздо больше сосредоточена на еде и постоянно искала что-нибудь вкусненькое.

К сожалению, в августе прошлого года Рыжуля умерла от болезни Фото: Instagram

По словам девушки, именно эта черта животного стала причиной забавной истории. Однажды Рыжуля съела золотые серьги хозяйки, которые лежали на тумбочке у кровати. Украшения так и не вернулись, но с тех пор в семье шутили, что курочка "несет золотые яйца".

К сожалению, в августе прошлого года Рыжуля умерла от болезни.

"У нас очень сложная ситуация с медициной для кур. Нет специалистов, потому что кур лечить просто не принято. Я мечтаю о том, что через несколько лет эта ситуация значительно улучшится. Возможно, с качественным лечением Рижуля еще бы до сих пор с нами жила", — сказала Оксана.

Реакция людей и соседей

К критике в соцсетях львовянка относится по-разному. Шутки о "холодце" или "бедных соседях" она воспринимает спокойно. Но ее действительно задевают обвинения в издевательстве над животными.

"Я прекрасно понимаю, что эта тема очень слабо раскрыта в нашем обществе, поэтому я над этим работаю. Но что действительно задевает, так это когда кто-то прибегает к издевательствам над животными. Люди, неужели вы никогда не видели, как содержатся куры на фермах? Что такое батарейные клетки? Или даже жизнь курицы в деревне в сарае, в наши морозы? А между тем мои курочки, которые живут в тепличных условиях, в любви и заботе. Это нонсенс", — отметила она.

В будущем девушка мечтает переехать в дом с двором, но не для того, чтобы переселить петушка на улицу. Тупик будет продолжать жить в доме, но у него был бы постоянный доступ к природе. Также украинка хотела бы завести еще несколько курочек, возможно разных пород.

