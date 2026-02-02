Дівчинка здивувала батьків, заїхавши на поні просто у свою кімнату (відео)

Мрія маленької дівчинки збулася найнесподіванішим чином і підкорила користувачів соцмереж. У мережі стало вірусним відео, на якому чотирирічна Кінлі приводить свою поні на прізвисько Белла прямо в будинок, щоб показати їй свою спальню.

Ролик опублікувала в TikTok мама дівчинки, 26-річна Келлі Елвелл. На кадрах видно, як Кінлі верхи на поні їде коридором будинку і з непідробною радістю веде Беллу у свою кімнату.

За словами Келлі, пускати коней у будинок у сім'ї не заведено, але заради особливого моменту батьки зробили виняток. Ідея виникла спонтанно. Дівчинка каталася на поні біля будинку, попросилася заїхати на ґанок, а потім раптом запитала, чи можна показати Беллі її кімнату.

Спочатку батьки відмовилися, але швидко передумали, вирішивши, що такий спогад залишиться з дитиною на все життя. Мама зізнається, що до останнього не вірила, що чоловік погодиться на цю витівку, тож одразу дістала телефон, щоб закарбувати момент.

Відео дня

Любов Кінлі до коней проявилася ще в дитинстві. Дівчинка вперше сіла на коня, коли їй було всього кілька тижнів, і відтоді тварини стали важливою частиною її життя. Свого першого коня вона отримала незабаром після четвертого дня народження, а пізніше в сім'ї з'явилося ще кілька.

Поні на прізвисько Белла, за словами мами, стала для Кінлі справжньою найкращою подругою. Вона допомогла дівчинці стати впевненішою в собі і навчила відповідальності. Зараз сім'я Елвеллів доглядає за цілим "зоопарком". У них є кози, кури, кішки, собака і кілька коней, причому більшість імен для вихованців Кінлі вибирала сама.

Свого першого коня дівчинка отримала невдовзі після четвертого дня народження Фото: People

Реакція соцмереж

Келлі зізнається, що сумнівалася, чи варто публікувати відео, побоюючись критики. Однак реакція виявилася несподівано теплою. Ролик зібрав мільйони переглядів, а користувачі назвали те, що відбувається, зворушливим і щирим моментом з дитинства.

"У школі їй точно ніхто не повірить";

"Ахаха, принцеса у своєму власному світі";

"Це буде її найяскравіший спогад. Ви молодці";

"Обожнюю подібні моменти! Моя мама багато років провела на фермі, і якби вона це побачила, то страшенно б на мене розлютилася! Я обожнюю цього поні і щасливицю, яка на ньому сидить".

За словами мами дівчинки, для їхньої родини це просто щасливий спогад, а той факт, що їм вдалося поділитися цією радістю з іншими, зробив його ще ціннішим.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Дівчина перевірила домашню камеру і не повірила, чим займається її хлопець із собакою.

Пара вирішила зважити 7-місячне цуценя. Побачивши цифри, господиня золотистого ретривера на ім'я Кеті зізналася, що їм із чоловіком довелося двічі перевіряти результат.

Також стало відомо, що українка врятувала курча від загибелі і тепер вони живуть разом у квартирі. Дівчина пояснила, що турбота про птаха змінила її побут і погляди.