У Польщі 9 із 10: український військовий оцінив сухпайки різних армій світу (відео)

Український військовослужбовець знайшов несподіваний спосіб зняти напругу між бойовими виходами. Він почав знімати відеоогляди армійських сухпайків різних країн у TikTok.

Короткі ролики з дегустаціями, а також "життям в окопах" на каналі @revisoroff швидко зібрали аудиторію, а сам автор зізнався, що зйомка стала для нього не просто хобі, а способом триматися в складних умовах служби. Фокусу вдалося поговорити з військовим.

За словами нашого земляка, ідея з'явилася спонтанно, після першого бойового виходу. У перерві між завданнями він намагався відволіктися від стресу, дістав сухпайок, що лежав у хаті, і вирішив зняти огляд для TikTok.

"Мене дуже відволікав сам процес зйомки та монтажу. А коли побачив, що людям це подобається, то просто продовжив знімати", — пояснює військовий.

Відео дня

Перший сухпайок і несподіване розчарування

Перше знайомство з армійським раціоном у нашого захисника відбулося не в Україні. Свій "дебютний" сухпайок він спробував у Великій Британії під час базової загальновійськової підготовки.

"Мені не сподобалося. В Україні продукти мають більше смаку. За кордоном м'ясо та овочі в сухпайках часто здаються більш штучними", — поділився українець.

Військовий дегустує армійський сухпайок на фронті Фото: TikTok

Саме це порівняння згодом стало однією з головних тем його відео. Багатьом глядачам цікаво, чим же відрізняється їжа військових у різних країнах і чи справді "закордонне" завжди означає "найкраще".

Зйомка як спосіб "видихнути"

На запитання, чи є це просто цікавістю, чи способом відпочити від важких буднів служби, військовий відповідає прямо: для нього це не тільки можливість видихнути, а й справжній кайф.

"Я отримую задоволення від процесу зйомок. Це дійсно допомагає мені відволіктися. І ще я дуже люблю працювати з аудиторією", — сказав військовий.

Автор оглядів отримав увагу і від іноземних військових Фото: TikTok

Коментарі під відео часто стають окремим джерелом емоцій як позитивних, так і іронічних. До критики автор ставиться спокійно.

"Люди, які дійсно це проходили, ставляться до моїх відео без негативу", — зазначив він.

А ось деякі зауваження його щиро веселять.

"Коментарі про те, що я знімаю десь під Львовом, завжди підіймають настрій", — додав військовий.

Контент, який дивляться навіть за кордоном

Несподівано для себе автор оглядів отримав увагу і від іноземних військових. За його словами, за контентом стежать інструктори з Великої Британії.

"У мене є британські інструктори, які дивляться мої відео і поширюють їх між собою на базах. Я ділюся з ними нашим досвідом, щоб у них було розуміння, як тут усе відбувається насправді", — розповідає він.

Їжа як питання виживання

Для самого військового тема сухпайків є не просто розвагою і не гастрономічною екзотикою. Наш земляк наголошує, що їжа на службі — це питання сили та витривалості.

"В окопах вона критично важлива. Коли ти голодний — ти слабкий. На позиції ти маєш бути готовий до серйозних випробувань, у тебе завжди мають бути сили", — пояснив українець.

Саме тому зняті ним відео мають ще одну, глибшу мету, звернути увагу на те, що можна і потрібно покращувати в армійському раціоні. На його думку, сучасна війна диктує нові вимоги до їжі. Зокрема, до її ваги та пакування.

"Потрібно прибрати те, що легко розлітається під час падіння, тому що зараз їжу часто скидають дронами. І додати ситніші продукти, але легші за вагою — джерки, батончики. Вони важать небагато, але насичують краще, ніж 500-грамова банка жирної тушонки", — каже він.

Що далі

Найближчим часом військовий планує продовжувати знімати огляди.

"Хочу спробувати сухпайки азійських країн. Я навіть не уявляю, що там може бути", — зізнався українець.

Військовий знімає відео під час служби Фото: TikTok

Людям, які дивляться його відео, він радить сприймати їх не лише як розвагу.

"Для цивільних це, звичайно, контент. Але водночас це сигнал державі, що і як варто змінювати", — підсумував військовий.

Раніше Фокус повідомляв, що:

ЗСУ видаватимуть сухпайки з урахуванням релігійних та етичних переконань бійців.

Журналіст показав, як зустрічала Новий рік українська столиця. Уже четвертий рік поспіль вулиці Києва залишаються неприродно порожніми в новорічну ніч.

Також стало відомо, як ЗСУ готують оборону населених пунктів. У генеральному штабі Збройних сил України вислухали доповідь Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) щодо готовності лінії оборони, фортифікацій та антидронового захисту.