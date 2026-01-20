В Польше 9 из 10: украинский военный оценил сухпайки разных армий мира (видео)

Украинский военнослужащий нашел неожиданный способ снять напряжение между боевыми выходами. Он начал снимать видеообзоры армейских сухпайков разных стран в TikTok.

Короткие ролики с дегустациями, а также "жизнью в окопах" на канале @revisoroff быстро собрали аудиторию, а сам автор признался, что съемка стала для него не просто хобби, а способом держаться в сложных условиях службы. Фокусу удалось поговорить с военным.

По словам нашего соотечественника, идея появилась спонтанно, после первого боевого выхода. В перерыве между заданиями он пытался отвлечься от стресса, достал сухпаек, который лежал в доме, и решил снять обзор для TikTok.

"Меня очень отвлекал сам процесс съемки и монтажа. А когда увидел, что людям это нравится, то просто продолжил снимать", — объясняет военный.

Відео дня

Первый сухпаек и неожиданное разочарование

Первое знакомство с армейским рационом у нашего защитника произошло не в Украине. Свой "дебютный" сухпаек он попробовал в Великобритании во время базовой общевойсковой подготовки.

"Мне не понравилось. В Украине продукты имеют больше вкуса. За рубежом мясо и овощи в сухпайках часто кажутся более искусственными", — поделился украинец.

Военный дегустирует армейский сухпаек на фронте Фото: TikTok

Именно это сравнение впоследствии стало одной из главных тем его видео. Многим зрителям интересно, чем же отличается еда военных в разных странах и действительно ли "зарубежное" всегда означает "лучшее".

Съемка как способ "выдохнуть"

На вопрос, является ли это просто любопытством или способом отдохнуть от тяжелых будней службы, военный отвечает прямо: для него это не только возможность выдохнуть, а и настоящий кайф.

"Я получаю удовольствие от процесса съемок. Это действительно помогает мне отвлечься. И еще я очень люблю работать с аудиторией", — сказал военный.

Автор обзоров получил внимание и от иностранных военных Фото: TikTok

Комментарии под видео часто становятся отдельным источником эмоций как положительных, так и ироничных. К критике автор относится спокойно.

"Люди, которые действительно это проходили, относятся к моим видео без негатива", — отметил он.

А вот некоторые замечания его искренне веселят.

"Комментарии о том, что я снимаю где-то под Львовом, всегда поднимают настроение", — добавил военный.

Контент, который смотрят даже за рубежом

Неожиданно для себя автор обзоров получил внимание и от иностранных военных. По его словам, за контентом следят инструкторы из Великобритании.

"У меня есть британские инструкторы, которые смотрят мои видео и распространяют их между собой на базах. Я делюсь с ними нашим опытом, чтобы у них было понимание, как здесь все происходит на самом деле", — рассказывает он.

Еда как вопрос выживания

Для самого военного тема сухпайков является не просто развлечением и не гастрономической экзотикой. Наш соотечественник подчеркивает, что еда на службе это вопрос силы и выносливости.

"В окопах она критически важна. Когда ты голоден — ты слаб. На позиции ты должен быть готов к серьезным испытаниям, у тебя всегда должны быть силы", — объяснил украинец.

Именно поэтому снятые им видео имеют еще одну, более глубокую цель, обратить внимание на то, что можно и нужно улучшать в армейском рационе. По его мнению, современная война диктует новые требования к еде. В частности, к ее весу и упаковке.

"Нужно убрать то, что легко разлетается при падении, потому что сейчас еду часто сбрасывают дронами. И добавить более сытные продукты, но более легкие по весу — джерки, батончики. Они весят немного, но насыщают лучше, чем 500-граммовая банка жирной тушенки", — говорит он.

Что дальше

В ближайшее время военный планирует продолжать снимать обзоры.

"Хочу попробовать сухпайки азиатских стран. Я даже не представляю, что там может быть", — признался украинец.

Военный снимает видео во время службы Фото: TikTok

Людям, которые смотрят его видео, он советует воспринимать их не только как развлечение.

"Для гражданских это, конечно, контент. Но в то же время это сигнал государству, что и как стоит менять", — заключил военный.

Ранее Фокус сообщал, что:

ВСУ будут выдавать сухпайки с учетом религиозных и этических убеждений бойцов.

Журналист показал, как встречала Новый год украинская столица. Уже четвертый год подряд улицы Киева остаются неестественно пустыми в новогоднюю ночь.

Также стало известно, как ВСУ готовят оборону населенных пунктов. В генеральном штабе Вооруженных сил Украины выслушали доклад Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) о готовности линии обороны, фортификаций и антидроновой защиты.