В Польше 9 из 10: украинский военный оценил сухпайки разных армий мира (видео)
Украинский военнослужащий нашел неожиданный способ снять напряжение между боевыми выходами. Он начал снимать видеообзоры армейских сухпайков разных стран в TikTok.
Короткие ролики с дегустациями, а также "жизнью в окопах" на канале @revisoroff быстро собрали аудиторию, а сам автор признался, что съемка стала для него не просто хобби, а способом держаться в сложных условиях службы. Фокусу удалось поговорить с военным.
По словам нашего соотечественника, идея появилась спонтанно, после первого боевого выхода. В перерыве между заданиями он пытался отвлечься от стресса, достал сухпаек, который лежал в доме, и решил снять обзор для TikTok.
"Меня очень отвлекал сам процесс съемки и монтажа. А когда увидел, что людям это нравится, то просто продолжил снимать", — объясняет военный.
Первый сухпаек и неожиданное разочарование
Первое знакомство с армейским рационом у нашего защитника произошло не в Украине. Свой "дебютный" сухпаек он попробовал в Великобритании во время базовой общевойсковой подготовки.
"Мне не понравилось. В Украине продукты имеют больше вкуса. За рубежом мясо и овощи в сухпайках часто кажутся более искусственными", — поделился украинец.
Именно это сравнение впоследствии стало одной из главных тем его видео. Многим зрителям интересно, чем же отличается еда военных в разных странах и действительно ли "зарубежное" всегда означает "лучшее".
Съемка как способ "выдохнуть"
На вопрос, является ли это просто любопытством или способом отдохнуть от тяжелых будней службы, военный отвечает прямо: для него это не только возможность выдохнуть, а и настоящий кайф.
"Я получаю удовольствие от процесса съемок. Это действительно помогает мне отвлечься. И еще я очень люблю работать с аудиторией", — сказал военный.
Комментарии под видео часто становятся отдельным источником эмоций как положительных, так и ироничных. К критике автор относится спокойно.
"Люди, которые действительно это проходили, относятся к моим видео без негатива", — отметил он.
А вот некоторые замечания его искренне веселят.
"Комментарии о том, что я снимаю где-то под Львовом, всегда поднимают настроение", — добавил военный.
Контент, который смотрят даже за рубежом
Неожиданно для себя автор обзоров получил внимание и от иностранных военных. По его словам, за контентом следят инструкторы из Великобритании.
"У меня есть британские инструкторы, которые смотрят мои видео и распространяют их между собой на базах. Я делюсь с ними нашим опытом, чтобы у них было понимание, как здесь все происходит на самом деле", — рассказывает он.
Еда как вопрос выживания
Для самого военного тема сухпайков является не просто развлечением и не гастрономической экзотикой. Наш соотечественник подчеркивает, что еда на службе это вопрос силы и выносливости.
"В окопах она критически важна. Когда ты голоден — ты слаб. На позиции ты должен быть готов к серьезным испытаниям, у тебя всегда должны быть силы", — объяснил украинец.
Именно поэтому снятые им видео имеют еще одну, более глубокую цель, обратить внимание на то, что можно и нужно улучшать в армейском рационе. По его мнению, современная война диктует новые требования к еде. В частности, к ее весу и упаковке.
"Нужно убрать то, что легко разлетается при падении, потому что сейчас еду часто сбрасывают дронами. И добавить более сытные продукты, но более легкие по весу — джерки, батончики. Они весят немного, но насыщают лучше, чем 500-граммовая банка жирной тушенки", — говорит он.
Что дальше
В ближайшее время военный планирует продолжать снимать обзоры.
"Хочу попробовать сухпайки азиатских стран. Я даже не представляю, что там может быть", — признался украинец.
Людям, которые смотрят его видео, он советует воспринимать их не только как развлечение.
"Для гражданских это, конечно, контент. Но в то же время это сигнал государству, что и как стоит менять", — заключил военный.
