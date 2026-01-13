Дівчина попросила хлопця допомогти розпакувати продукти, але була готова до того, що побачить

Жінка була шокована, повернувшись додому і побачивши, як саме її хлопець виконав просте прохання. Вона попросила коханого прибрати продукти після магазину. Формально він погодився допомогти, але результат виявився настільки абсурдним, що історія миттєво розлетілася соцмережами.

Своїм досвідом вона поділилася на популярному форумі Reddit в розділі r/mildlyinfuriating. На опублікованих фото видно, що пластикові пакети з покупками просто розкидані по підлозі та стільницях, а сухі продукти так і залишилися недоторканими в пакетах. Комора ж була порожня.

За словами авторки поста, прохання допомогти викликало в її хлопця справжню "істерику". Спочатку він хотів спати і, судячи з усього, вирішив виконати завдання максимально формально, аби від нього відчепилися.

Пакети лежали на підлозі та на стільниці Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Публікація швидко стала вірусною і зібрала десятки тисяч лайків. Користувачі не стримували емоцій, обговорюючи не стільки продукти, скільки поведінку чоловіка.

Один із коментаторів уїдливо зауважив, що "хлопців не призначають — їх вибирають самі". Інший поставив резонне запитання, розуміючи, як такі люди взагалі виживають поза стосунками та хто прибирає за ними у звичайному житті. Багато хто прямо назвав героя історії нечупарою.

"Виходить, ви успадкували дитину від людини, яку погано виховували", — написав один із користувачів.

Деякі учасники обговорення поділилися особистим досвідом, зазначивши, що на початку стосунків партнери часто намагаються виглядати більш турботливими та відповідальними, ніж є насправді. Згодом, запевняють вони, цей "режим старань" вимикається і побутові обов'язки непомітно перекладаються на другу людину.

"Справа не в продуктах"

Експертка зі стосунків Саня Барі в коментарі для Newsweek пояснила, що подібні конфлікти майже ніколи не стосуються лише побуту.

За її словами, на ранніх етапах стосунків нерівний розподіл зусиль може здаватися навіть романтичним, адже одна людина почувається потрібною, а інша оточеною турботою. Але з часом такий дисбаланс переростає в приховану образу.

У підсумку один партнер відчуває себе використаним і виснаженим, а інший — контрольованим або таким, що постійно критикується. Саме в цей момент, вважає Барі, проблема виходить за рамки конкретної ситуації і стає питанням динаміки влади в парі.

