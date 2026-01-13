Девушка попросила парня помочь распаковать продукты, но была готова к тому, что увидит

Женщина была шокирована, вернувшись домой и увидев, как именно ее парень выполнил простую просьбу. Она попросила возлюбленного убрать продукты после магазина. Формально он согласился помочь, но результат оказался настолько абсурдным, что история мгновенно разлетелась по соцсетям.

Своим опытом она поделилась на популярном форуме Reddit в разделе r/mildlyinfuriating. На опубликованных фото видно, что пластиковые пакеты с покупками просто разбросаны по полу и столешницам, а сухие продукты так и остались нетронутыми в пакетах. Кладовая же была пуста.

По словам автора поста, просьба помочь вызвала у ее парня настоящую "истерику". Изначально он хотел спать и, судя по всему, решил выполнить задание максимально формально, лишь бы от него отстали.

Пакеты лежили на полу и на столешнице Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Публикация быстро стала вирусной и собрала десятки тысяч лайков. Пользователи не сдерживали эмоций, обсуждая не столько продукты, сколько поведение мужчины.

Відео дня

Один из комментаторов язвительно заметил, что "парней не назначают — их выбирают сами". Другой задал резонный вопрос понимая как такие люди вообще выживают вне отношений и кто убирает за ними в обычной жизни. Многие прямо назвали героя истории неряхой.

"Получается, вы унаследовали ребенка от человека, которого плохо воспитывали", — написал один из пользователей.

Некоторые участники обсуждения поделились личным опытом, отметив, что в начале отношений партнеры часто стараются выглядеть более заботливыми и ответственными, чем есть на самом деле. Со временем, уверяют они, этот "режим стараний" отключается и бытовые обязанности незаметно перекладываются на второго человека.

"Дело не в продуктах"

Эксперт по отношениям Саня Бари в комментарии для Newsweek объяснила, что подобные конфликты почти никогда не касаются только быта.

По ее словам, на ранних этапах отношений неравное распределение усилий может казаться даже романтичным, ведь один человек чувствует себя нужным, а другой окруженным заботой. Но со временем такой дисбаланс перерастает в скрытую обиду.

В итоге один партнер ощущает себя использованным и вымотанным, а другой контролируемым или постоянно критикуемым. Именно в этот момент, считает Бари, проблема выходит за рамки конкретной ситуации и становится вопросом динамики власти в паре.

Ранее Фокус сообщал, что:

Мужчина подал в суд на ресторан, где его с любовницей сняли на видео. Житель Сицилии обвиняет местное заведение в том, что именно опубликованный рекламный ролик в TikTok стал причиной его развода.

Дефицит мужчин в одной стране достиг пика, но женщины нашли неожиданный выход. В Латвии стремительно набирает популярность необычная услуга.

Также стало известно, что супруги вернулись после отпуска и обнаружили пустой дом. Позже выяснилось, что мебель исчезла не из-за воров. По словам мужчины, его теща стояла посреди пустой комнаты с довольной улыбкой и объяснила, что решила "обновить интерьер".