Выглядит странно: мужчина попробовал "секретное" блюдо McDonald's (фото)

Блогер из Великобритании попробовал так называемое "секретное меню" McDonald's. Одно странное сочетание сладкого и соленого стало популярным и самым необычным миксом.

На закрытом мероприятии в лондонском районе Шордич блогеру Рубену Оуэну предложили экспериментальные блюда, которые официально еще не продаются. Самым обсуждаемым стал импровизированный "сэндвич" из двух хрустящих картофельных оладий с Oreo McFlurry между ними. Об этом пишет Mirror.

По словам Рубена, ожидания были куда хуже реальности.

"Я думал, что это будет ужасно. Но это оказалось совсем не плохо. Я бы съел это еще раз", — признался мужчина.

Не менее странным оказалось и другое блюдо. Мужчина попробовал пикантную башню из чизбургеров, куриных наггетсов и соуса барбекю. Блогер отметил, что сам бы никогда не заказал подобное, но вкус оказался неожиданно приятным.

Мужчина попробовал необычный десерт Фото: Facebook

Однако абсолютным фаворитом для него стал именно "завтрак с десертом".

"Картофельные оладьи с McFlurry были действительно вкусными. Я бы сам до такого не додумался, но теперь точно повторю", — сказал британец.

Издание отмечает, что подобные сочетания уже встречалось в соцсетях раньше. В 2023 году инфлюенсеры начали продвигать тренд на смешение сладкого и соленого в меню фастфуда. Тем не менее, эти конкретные блюда так и не поступят в свободную продажу.

Попробовать их удалось лишь ограниченному кругу гостей.

