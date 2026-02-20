Таинственная смерть миллионера: сооснователь Asos Квентин Гриффитс выпал из окна

58-летний Квентин Гриффитс, уроженец Лондона, таинственным образом упал с 17-го этажа своей квартиры в Паттайе, Таиланд. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело миллионера на земле под его балконом.

Полицейские заявили, что признаков беспорядков внутри квартиры не обнаружено, но добавили, что версия о насильственной смерти не исключена до проведения дополнительных судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, на столе лежала папка с судебными исками от тайской экс-жены: она обвиняла его в мошенничестве с землей и акциями. Именно это заставило полицию держать версию убийства открытой, пишет Daily Mail.

Дом, в котором жил и умер Квентин Гриффитс Фото: Thaipost

Точная причина смерти будет установлена ​​только после завершения полного посмертного обследования, которое может занять несколько месяцев.

Трагедия произошла на фоне предполагаемого продолжающегося конфликта Квентина Гриффитса с его бывшей женой из Таиланда, которая обвинила его в краже 500 000 фунтов стерлингов из компании, которой они управляли вместе.

В прошлом году Гриффитс был арестован и допрошен детективами после того, как она заявила, что он подделал документы для продажи земли и акций компании без ее ведома.

Гриффитс отрицал выдвинутые против него обвинения и был отпущен после допроса.

Квентин Гриффитс помог запустить бренд Asos в 2000 году вместе с Ником Робертсоном и Эндрю Реганом. Компания выросла в глобального ритейлера с оборотом в 3 миллиарда фунтов стерлингов, а принцесса Уэльская и Мишель Обама были среди тех, кто носил одежду этого бренда.

Источник, близкий к семье, сообщил: "Это настоящая загадка. Использовалась фраза "подозрительные обстоятельства", но мы пока ничего не знаем".

Ранее Квентин Гриффитс руководил рекламным агентством, а из Asos он ушел с поста директора по маркетингу после четырех лет работы.

В 2010 году, он заработал 15 миллионов фунтов стерлингов на продаже акций, а в 2013 году получил дополнительную прибыль от продажи акций.

Позже он подал в суд на своих бухгалтеров, заявив, что им дали неверные советы о том, как уклониться от уплаты налогов в рамках распродажи.

По его словам, из-за некомпетентных консультаций ему пришлось заплатить более 4 миллионов фунтов стерлингов налогов с продажи акций Asos и Achica, онлайн-ритейлера, соучредителем которого он также являлся, на сумму более 10 миллионов фунтов стерлингов.

Затем, примерно в 2007 году, отец троих детей переехал в Таиланд.

После развода с первой женой он женился на тайке, у них родились сын и дочь. Пара рассталась несколько лет назад.

