Таинственная смерть миллионера: сооснователь Asos Квентин Гриффитс выпал из окна
58-летний Квентин Гриффитс, уроженец Лондона, таинственным образом упал с 17-го этажа своей квартиры в Паттайе, Таиланд. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело миллионера на земле под его балконом.
Полицейские заявили, что признаков беспорядков внутри квартиры не обнаружено, но добавили, что версия о насильственной смерти не исключена до проведения дополнительных судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, на столе лежала папка с судебными исками от тайской экс-жены: она обвиняла его в мошенничестве с землей и акциями. Именно это заставило полицию держать версию убийства открытой, пишет Daily Mail.
Точная причина смерти будет установлена только после завершения полного посмертного обследования, которое может занять несколько месяцев.
Трагедия произошла на фоне предполагаемого продолжающегося конфликта Квентина Гриффитса с его бывшей женой из Таиланда, которая обвинила его в краже 500 000 фунтов стерлингов из компании, которой они управляли вместе.
В прошлом году Гриффитс был арестован и допрошен детективами после того, как она заявила, что он подделал документы для продажи земли и акций компании без ее ведома.
Гриффитс отрицал выдвинутые против него обвинения и был отпущен после допроса.
Квентин Гриффитс помог запустить бренд Asos в 2000 году вместе с Ником Робертсоном и Эндрю Реганом. Компания выросла в глобального ритейлера с оборотом в 3 миллиарда фунтов стерлингов, а принцесса Уэльская и Мишель Обама были среди тех, кто носил одежду этого бренда.
Источник, близкий к семье, сообщил: "Это настоящая загадка. Использовалась фраза "подозрительные обстоятельства", но мы пока ничего не знаем".
Ранее Квентин Гриффитс руководил рекламным агентством, а из Asos он ушел с поста директора по маркетингу после четырех лет работы.
В 2010 году, он заработал 15 миллионов фунтов стерлингов на продаже акций, а в 2013 году получил дополнительную прибыль от продажи акций.
Позже он подал в суд на своих бухгалтеров, заявив, что им дали неверные советы о том, как уклониться от уплаты налогов в рамках распродажи.
По его словам, из-за некомпетентных консультаций ему пришлось заплатить более 4 миллионов фунтов стерлингов налогов с продажи акций Asos и Achica, онлайн-ритейлера, соучредителем которого он также являлся, на сумму более 10 миллионов фунтов стерлингов.
Затем, примерно в 2007 году, отец троих детей переехал в Таиланд.
После развода с первой женой он женился на тайке, у них родились сын и дочь. Пара рассталась несколько лет назад.
