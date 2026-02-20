Таємнича смерть мільйонера: співзасновник Asos Квентін Гріффітс випав із вікна

58-річний Квентін Гріффітс, уродженець Лондона, таємничим чином впав із 17-го поверху своєї квартири в Паттайї, Таїланд. Співробітники екстрених служб виявили тіло мільйонера на землі під його балконом.

Поліцейські заявили, що ознак заворушень усередині квартири не виявлено, але додали, що версія про насильницьку смерть не відкидається до проведення додаткових судово-медичних експертиз. Крім того, на столі лежала папка з судовими позовами від тайської екс-дружини: вона звинувачувала його в шахрайстві із землею та акціями. Саме це змусило поліцію тримати версію вбивства відкритою, пише Daily Mail.

Точну причину смерті буде встановлено тільки після завершення повного посмертного обстеження, яке може зайняти кілька місяців.

Трагедія сталася на тлі ймовірного триваючого конфлікту Квентіна Гріффітса з його колишньою дружиною з Таїланду, яка звинуватила його в крадіжці 500 000 фунтів стерлінгів з компанії, якою вони керували разом.

Минулого року Гріффітса заарештували і допитали детективи після того, як вона заявила, що він підробив документи для продажу землі та акцій компанії без її відома.

Гріффітс заперечував висунуті проти нього обвинувачення і був відпущений після допиту.

Квентін Гріффітс допоміг запустити бренд Asos 2000 року разом з Ніком Робертсоном і Ендрю Реганом. Компанія виросла в глобального ритейлера з оборотом у 3 мільярди фунтів стерлінгів, а принцеса Уельська і Мішель Обама були серед тих, хто носив одяг цього бренду.

Джерело, близьке до сім'ї, повідомило: "Це справжня загадка. Використовувалася фраза "підозрілі обставини", але ми поки що нічого не знаємо".

Раніше Квентін Гріффітс керував рекламним агентством, а з Asos він пішов з посади директора з маркетингу після чотирьох років роботи.

У 2010 році він заробив 15 мільйонів фунтів стерлінгів на продажу акцій, а в 2013 році отримав додатковий прибуток від продажу акцій.

Пізніше він подав до суду на своїх бухгалтерів, заявивши, що їм дали хибні поради про те, як ухилитися від сплати податків у рамках розпродажу.

За його словами, через некомпетентні консультації йому довелося заплатити понад 4 мільйони фунтів стерлінгів податків з продажу акцій Asos і Achica, онлайн-рітейлера, співзасновником якого він також був, на суму понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Потім, приблизно 2007 року, батько трьох дітей переїхав до Таїланду.

Після розлучення з першою дружиною він одружився з тайкою, у них народилися син і дочка. Пара розлучилася кілька років тому.

