"Мы многого не знали": дети Степана Гиги озвучили причину смерти отца (видео)

Дети украинского артиста Степана Гиги — Степан и Квитослава — назвали причину смерти своего отца. По их словам, они боролись с тяжелым недугом в течение длительного времени, много говорили и строили планы.

Причиной смерти стали сахарный диабет и инфекция, с которыми организму певца не смогли справиться. Об этом дети покойного певца рассказали в интервью ТСН Гламур.

Дочь почившего певца Квитослава Гига рассказывает, что семья более двух с половиной месяцев боролась вместе с отцом. Однако он ушел из жизни, во что члены семьи Степана Гиги не верят до сих пор.

"Говорить об этом трудно, и вспоминать, и пережить эту боль. На самом деле не верится до сих пор, что все же не смогли мы побороть эту болезнь", — говорила Квитослава.

Женщина рассказывает, что она с младшим братом Степаном до последнего были рядом с отцом. Несмотря на тяжелую болезнь, семья певца была настроена оптимистично относительно выздоровления отца, много говорили и планировали будущее.

"Мы были там возле него в больнице до последнего. Зашли к нему. Ну, так случилось. Попросили нас выйти и все", — добавляет госпожа Квитослава.

Ранее Фокус сообщал о смерти Степана Гиги. Народного артиста госпитализировали и провели срочную операцию, он находился в тяжелом состоянии, но 12 декабря 66-летнего певца не стало.

Впоследствии дети покойного Степана Гиги объявили о концерте памяти в честь отца. Мероприятие планируют провести 28 марта во Дворце спорта в Киеве с участием около 50 артистов.