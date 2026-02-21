"Ми багато чого не знали": діти Степана Гіги озвучили причину смерті батька (відео)
Діти українського артиста Степана Гіги — Степан і Квітослава — назвали причину смерті свого батька. За їх словами, вони боролися з важкою недугою протягом тривалого часу, багато говорили та будували плани.
Причиною смерті стали цукровий діабет та інфекція, з якими організму співака не змогли впоратися. Про це діти покійного співака розповіли в інтерв'ю ТСН Гламур.
Донька спочилого співака Квітослава Гіга розповідає, що родина понад два з половиною місяці боролася разом із батьком. Однак він пішов з життя, в що члени сім'ї Степана Гіги не вірять досі.
"Говорити про це важко, і згадувати, і пережити цей біль. Насправді не віриться дотепер, що все ж таки не змогли ми побороти цю хворобу", — говорила Квітослава.
Жінка розповідає, що вона з молодшим братом Степаном до останнього були поруч із батьком. Попри важку хворобу, сім'я співака була налаштована оптимістично щодо видужання батька, багато говорили та планували майбутнє.
"Ми були там біля нього в лікарні до останнього. Зайшли до нього. Ну, так сталося. Попросили нас вийти і все", — додає пані Квітослава.
Раніше Фокус повідомляв про смерть Степана Гіги. Народного артиста госпіталізували та провели термінову операцію, він перебував у тяжкому стані, але 12 грудня 66-річного співака не стало.
Згодом діти покійного Степана Гіги оголосили про концерт пам'яті на честь батька. Захід планують провести 28 березня у Палаці спорту в Києві за участю близько 50 артистів.