Син та донька покійного Степана Гіги звернулися до українців

Донька та син відомого українського співака Степана Гіги вперше після смерті батька звернулись до українців з проникливим закликом вшанувати його пам’ять. Вони подякували всім за підтримку й оголосили, що продовжують справу батька.

Діти Степана Гіги, Квітослава й Степан Гіга-молодший, анонсували концерт пам'яті, який відбудеться 28 березня у Палаці спорту в Києві за участю близько 50 артистів: від Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч до Васі Байдака й Ніколаса Карми. Нащадки артиста опублікували звернення на офіційній сторінці в Instagram.

Заява дітей Степана Гіги

У промові вони подякували шанувальникам за підтримку й співчуття, а також наголосили, що попри важку втрату їхня сім'я повертається до музичної діяльності.

"Життя продовжується, і ми готуємося до 28 березня – концерту пам'яті нашого тата. Ми продовжуємо справу. Ми робимо далі так, щоб усі пам'ятали й знали його пісні", — заявив Степан Гіга-молодший.

Своєю чергою, Квітослава додала, що команда Степана Гіги продовжує розвиватися і створювати як нові композиції, так і працювати над улюбленими треками.

"Справа нашого батька житиме. Пісні звучатимуть далі", — підсумувала вона.

Смерть Степана Гіги

Степан Гіга — народний артист України, виконавець легендарних хітів "Яворина" та "Цей сон". Помер у Львові торік, 12 грудня. 66-річного артиста госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Він переніс важку операцію. Джерела повідомляли, що артистові ампутували ногу, він перебував у комі.

Церемонія прощання зі співаком відбулась 14 та 15 грудня у Львові. Його поховали на Личаківському кладовищі.

