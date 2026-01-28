Сын и дочь покойного Степана Гиги обратились к украинцам

Дочь и сын известного украинского певца Степана Гиги впервые после смерти отца обратились к украинцам с проникновенным призывом почтить его память. Они поблагодарили всех за поддержку и объявили, что продолжают дело отца.

Дети Степана Гиги, Квитослава и Степан Гига-младший, анонсировали концерт памяти, который состоится 28 марта во Дворце спорта в Киеве с участием около 50 артистов: от Артема Пивоварова и Златы Огневич до Васи Байдака и Николаса Кармы. Потомки артиста опубликовали обращение на официальной странице в Instagram.

Заявление детей Степана Гиги

В речи они поблагодарили поклонников за поддержку и сочувствие, а также отметили, что несмотря на тяжелую утрату их семья возвращается к музыкальной деятельности.

"Жизнь продолжается, и мы готовимся к 28 марта — концерту памяти нашего папы. Мы продолжаем дело. Мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали его песни", — заявил Степан Гига-младший.

В свою очередь, Квитослава добавила, что команда Степана Гиги продолжает развиваться и создавать как новые композиции, так и работать над любимыми треками.

"Дело нашего отца будет жить. Песни будут звучать дальше", — подытожила она.

Смерть Степана Гиги

Степан Гига — народный артист Украины, исполнитель легендарных хитов "Яворина" и "Этот сон". Умер во Львове в прошлом году, 12 декабря. 66-летнего артиста госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Он перенес тяжелую операцию. Источники сообщали, что артисту ампутировали ногу, он находился в коме.

Церемония прощания с певцом состоялась 14 и 15 декабря во Львове. Его похоронили на Лычаковском кладбище.

