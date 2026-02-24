Печальная правда о обезьянке с орангутангом, которую третью неделю обсуждает весь мир

6-месячная макака, которую зовут Панч, даже не подозревает, что за пределами своей клетки она уже стала мировой знаменитостью. В интернете ширятся сотни видео, где одинокий зверек играет сам со своей плюшевой игрушкой-орангутангом.

В четверг, 5 февраля, зоопарк города Ичикава, расположенный в 20 милях от Токио (Япония), опубликовал в интернете фотографию Панча, который отчаянно держится за мягкую игрушку-орангутанга из Iкеа. В описании к фотографии говорилось о том, что малыша бросила мать.

Фото быстро стало вирусным, набрав более 5 миллионов просмотров и вызвав волну сочувствия со стороны посетителей зоопарка.

Макака везде носит с собой игрушку орангутанга Фото: Instagram

"Я молюсь за него каждый день", — написал один из пользователей Instagram. "Боже, защити его!" — воскликнул другой, добавив популярный хэштег #HangInTherePunch.

Все хотят увидеть обезьяну

На следующей неделе после первой публикации около 8000 человек приехали в зоопарк Ичикава, чтобы собственными глазами увидеть обезьяну. Это вдвое превышает количество посетителей за тот же период в прошлом году.

Стая обезьян отказалась от Панча Фото: Instagram

После этого о маленьком японском городке, где проживает менее полумиллиона человек, узнал весь мир. Хотя там нет ничего интересного для туристов, если не считать тот же зоопарк и бассейн, обогреваемый за счет сжигания бытовых отходов.

В интернете сейчас ходят сотни видео, где Панч играет сам со своей плюшевой игрушкой-орангутангом, защищая ее от других приматов, которые вдвое крупнее его. Члены стаи издеваются над ним, обнажая свои смертельно острые зубы. В одном ужасном ролике можно увидеть, как взрослая обезьяна безжалостно бросает Панча по вольеру, как олимпийский молот.

История Панча

Панч родился в неволе в прошлом году 26 июля, пишет издание Daily Mail. 24-летний смотритель зоопарка Косуке Сикано сразу понял: что-то не так. Ведь после длительных и тяжелых родов мать Панча игнорировала своего беспомощного сына. Смотритель пытался наладить их отношения, но тщетно. Панча не только игнорировала мать, — его покинула стая.

Существуют разные теории, почему так произошло. Одна из них — травматичность родов, другая — жаркая погода прошлым летом. Но в любом случае смотрители Панча не имели другого выбора, как забрать его из группы и выкормить вручную. Его нужно было заворачивать в одеяла для тепла и кормить из бутылочки. Но была еще одна проблема. Обезьяны инстинктивно держатся за своих матерей, как для безопасности, так и для развития мышц. И тут появилась идея с мягкой игрушкой. Панчу дали несколько игрушек на выбор, включая жирафа, но он сразу же обратил внимание на оранжевого орангутанга от Ikea.

К счастью, похоже, что все закончится хорошо. "Панч постепенно углубляет свои взаимодействия с группой обезьян", — недавно заявили в зоопарке города Ичикава.

Стая постепенно принимает одинокого Панча Фото: Instagram

Действительно, с того времени появились видео, на которых обезьяна общается со своей стаей, — получает необходимый уход и даже обнимает старшую обезьяну.

