Сумна правда про мавпочку з орангутангом, яку третій тиждень обговорює весь світ

6-місячна японська макака, яку звуть Панч, навіть не підозрює, що за межами своєї клітки вона вже стала світовою знаменитістю. В інтернеті ширяться сотні відео, де самотнє звірятко грається сам зі своєю плюшевою іграшкою-орангутангом.

У четвер, 5 лютого, зоопарк міста Ічікава, розташований за 20 миль від Токіо (Японія), опублікував в інтернеті фотографію Панча, який відчайдушно тримається за м'яку іграшку-орангутанга з Ікеа. В описі до світлини йшлося про те, що малюка покинула матір.

Фото швидко стало вірусним, набравши понад 5 мільйонів переглядів і викликавши хвилю співчуття з боку відвідувачів зоопарку.

Макака всюди носить з собою іграшку орангутанга Фото: Instagram

"Я молюся за нього щодня", — написав один з користувачів Instagram. "Боже, захисти його!" — вигукнув інший, додавши популярний хештег #HangInTherePunch.

Всі хочуть побачити мавпу

Наступного тижня після першої публікації близько 8000 людей приїхали до зоопарку Ічікава, щоб на власні очі побачити мавпу. Це вдвічі перевищує кількість відвідувачів за той самий період торік.

Зграя мавп відмовилася від Панча Фото: Instagram

Після цього про маленьке японське містечко, де проживає менше півмільйона людей, дізнався весь світ. Хоча там немає нічого цікавого для туристів, якщо не рахувати той же зоопарк і басейн, що обігрівається за рахунок спалювання побутових відходів.

В інтернеті зараз ширяться сотні відео, де Панч грається сам зі своєю плюшевою іграшкою-орангутангом, захищаючи її від інших приматів, які вдвічі більші за нього. Члени зграї знущаються з нього, оголюючи свої смертельно гострі зуби. В одному жахливому ролику можна побачити, як доросла мавпа безжально кидає Панча по вольєру, наче олімпійський молот.

Історія Панча

Панч народився в неволі торік 26 липня, пише видання Daily Mail. 24-річний доглядач зоопарку Косуке Сікано відразу зрозумів: щось не так. Адже після тривалих і важких пологів мати Панча ігнорувала свого безпорадного сина. Доглядач намагався налагодити їхні стосунки, але марно. Панча не тільки ігнорувала мати, — його покинула зграя.

Існують різні теорії, чому так сталося. Одна з них — травматичність пологів, інша — спекотна погода минулого літа. Але в будь-якому випадку доглядачі Панча не мали іншого вибору, як забрати його з групи й вигодувати вручну. Його потрібно було загортати в ковдри для тепла і годувати з пляшечки. Та була ще одна проблема. Мавпи інстинктивно тримаються за своїх матерів, як для безпеки, так і для розвитку м'язів. І тут з'явилася ідея з м'якою іграшкою. Панчу дали кілька іграшок на вибір, включаючи жирафа, але він відразу ж звернув увагу на помаранчевого орангутанга від Ikea.

На щастя, схоже, що все закінчиться добре. "Панч поступово поглиблює свої взаємодії з групою мавп", — нещодавно заявили в зоопарку міста Ічікава.

Зграя поступово приймає самотнього Панча Фото: Instagram

Дійсно, з того часу з'явилися відео, на яких мавпа спілкується зі своєю зграєю, — отримує необхідний догляд і навіть обіймає старшу мавпу.

