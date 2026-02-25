Джонни Кейдж "возвращается": в сети появился новый трейлер фильма "Мортал Комбат 2" (видео)

25 февраля на YouTube появился первый трейлер фильма Mortal Kombat II, сиквела технофэнтезийной ленты 2021 года. В центре сюжета — Джонни Кейдж, который вместе с союзниками вступает в кровавую и бескомпромиссную борьбу за Земное Царство против темного правления Шао Кана.

Как говорится в описании трейлера, который опубликовали на канале Imagine Games Network, новый фильм от New Line Cinema обещает невероятную динамику, масштабные бои и яркие фаталити. На этот раз герои франшизы снова будут противостоять темным силам.

В частности, отмечается что в новой киноленте к Джонни Кейджу присоединяются как старые знакомые, так и новые герои: Соня Блейд, Коул, Джакс и Китана помогают бороться против Шао Кана и его союзников — Бараки, Синдел и Куан Чи. Возвращаются также классические персонажи, такие как Скорпион и Саб-Зиро, который теперь появляется в виде призрака Нуб Сайбота.

Более того, в ролях можно увидеть Карла Урбана, который будет играть Джонни Кейджа, а также Аделин Рудольф, Джессику МакНейми, Джоша Лоусона, Луди Лин, Мехкада Брукса, Тати Габриэль, Льюиса Тана и Дэймона Херримана. Важные антагонистические роли исполняют Чин Хан, Таданобу Асано, Джо Таслим и Хироюки Санада.

Также в описании заметил, что режиссером этого сиквела снова стал Саймон МакКуойд, а сценарий написал Джереми Слейтер, опираясь на оригинальную игру, созданную Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Зато за визуальное оформление отвечали оператор Стивен Ф. Виндон, художник-постановщик Йохей Танеда, монтажер Стюарт Леви и художник по костюмам Каппи Айрленд, а музыку написал Бенджамин Уолфиш.

Как известно, фильм создан компаниями Atomic Monster, Broken Road и Fireside Films, а прокат осуществляет Warner Bros. Pictures.

В материале на сайте Gizmodo говорится, что в трейлере показали много боев, сюжетных линий и новых фаталити, которые в итоге могут сделать Mortal Kombat II настоящим зрелищем для большого экрана. Режиссер Саймон МакКуойд на New York Comic-Con рассказал, что сиквел сохраняет дух первой части, но в него добавили в разы больше боев, персонажей и приключений. А вот сценарист Джереми Слейтер добавил, что даже между боями герои будут проходить собственные миссии, которые помогут раскрыть их характеры и мотивации.

Также в публикации отметили, что Mortal Kombat II выйдет на большие экраны 8 мая 2026 года, а третий фильм франшизы уже находится в разработке.

