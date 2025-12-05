Приквел "Игры Престолов": вышел финальный трейлер нового сериала "Рыцарь Семи Королевств" (видео)

Вселенная "Игры престолов" пополняется новыми героями. HBO представил финальный трейлер сериала "Рыцарь Семи Королевств" — нового приквела, действие которого происходит в легендарном Вестеросе.

Премьерный показ нового видео состоялся во время панели в рамках популярного фестиваля CCXP Brazil в Сан-Паулу, пишет Page Six.

Сериал "Рыцарь Семи Королевств"

События сериала разворачиваются за сто лет до сюжета "Игры престолов" и следят за приключениями двух молодых героев — сэра Дункана Высокого (Питер Клаффи) и его оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл).

По сюжету, действие происходит в эпоху, когда династия Таргариенов еще правит на Железном троне, а память о последнем драконе все еще жива. Героев ждут большие испытания, опасные противники и судьбоносные открытия.

В трейлере сэр Дункан пытается доказать свое достоинство на турнире, надеясь получить благосклонность дома Таргариенов.

Автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин выступает соавтором и исполнительным продюсером проекта. "Рыцарь Семи Королевств" станет третьей телеадаптацией его вселенной после "Игры престолов" и приквела "Дом Дракона", который уже имеет два сезона и награду "Золотой глобус" как лучшая драматическая телесериальная работа. Третий сезон "Дома Дракона" ожидается в 2026 году.

Новый сериал основан на трилогии новелл Мартина о Дунке и Эгга — "Пограничный рыцарь" (1998), "Верный меч" (2003) и "Таинственный рыцарь" (2010).

Когда премьера "Рыцаря Семи Королевств"

Премьера шестисерийного сезона состоится в субботу, 18 января, в 22:00 на HBO. Также сериал будет доступен для просмотра на стриминговой платформе HBO Max.

