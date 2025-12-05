Приквел "Гри Престолів": вийшов фінальний трейлер нового серіалу "Лицар Семи Королівств" (відео)

Всесвіт "Гри престолів" поповнюється новими героями. HBO представив фінальний трейлер серіалу "Лицар Семи Королівств" — нового приквелу, дія якого відбувається у легендарному Вестеросі.

Прем’єрний показ нового відео відбувся під час панелі в рамках популярного фестивалю CCXP Brazil у Сан-Паулу, пише Page Six.

Серіал "Лицар Семи Королівств"

Події серіалу розгортаються за сто років до сюжету "Гри престолів" і стежать за пригодами двох молодих героїв — сера Дункана Високого (Пітер Клаффі) та його зброєносця Еґга (Декстер Сол Анселл).

За сюжетом, дія відбувається в епоху, коли династія Таргарієн ще править на Залізному троні, а пам’ять про останнього дракона все ще жива. На героїв чекають великі випробування, небезпечні супротивники та доленосні відкриття.

У трейлері сер Дункан намагається довести свою гідність на турнірі, сподіваючись отримати прихильність дому Таргарієн.

Автор циклу "Пісня льоду й полум’я" Джордж Р. Р. Мартін виступає співтворцем і виконавчим продюсером проєкту. "Лицар Семи Королівств" стане третьою телеадаптацією його всесвіту після "Гри престолів" та приквелу "Дім Дракона", який уже має два сезони та нагороду "Золотий глобус" як найкраща драматична телесеріальна робота. Третій сезон "Дому Дракона" очікується у 2026 році.

Новий серіал заснований на трилогії новел Мартіна про Дунка й Еґга — "Межовий лицар" (1998), "Вірний меч" (2003) та "Таємничий лицар" (2010).

Коли премʼєра "Лицаря Семи Королівств"

Прем’єра шестисерійного сезону відбудеться в суботу, 18 січня, о 22:00 на HBO. Також серіал буде доступний для перегляду на стримінговій платформі HBO Max.

