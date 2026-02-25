Джонні Кейдж "повертається": в мережі з'явився новий трейлер фільму "Мортал Комбат 2" (відео)

25 лютого на YouTube з’явився перший трейлер фільму Mortal Kombat II, сиквелу технофентезійної стрічки 2021 року. У центрі сюжету — Джонні Кейдж, який разом із союзниками вступає у криваву та безкомпромісну боротьбу за Земне Царство проти темного правління Шао Кана.

Як йдеться в описі трейлеру, який опублікували на каналі Imagine Games Network, новий фільм від New Line Cinema обіцяє неймовірну динаміку, масштабні бої та яскраві фаталіті. Цього разу герої франшизи знову протистоятимуть темним силам.

Зокрема, зазначається що у новій кінострічці до Джонні Кейджа приєднуються як старі знайомі, так і нові герої: Соня Блейд, Коул, Джакс і Кітана допомагають боротися проти Шао Кана та його союзників — Бараки, Сіндел і Куан Чі. Повертаються також класичні персонажі, такі як Скорпіон і Саб-Зіро, який тепер з’являється у вигляді примари Нуб Сайбота.

Ба більше, у ролях можна побачити Карла Урбана, який гратиме Джонні Кейджа, а також Аделін Рудольф, Джессіку МакНеймі, Джоша Лоусона, Луді Лін, Мехкада Брукса, Таті Габріель, Льюїса Тана і Деймона Херрімана. Важливі антагоністичні ролі виконують Чін Хан, Таданобу Асано, Джо Таслім і Хіроюкі Санада.

Також в описі зауважил, що режисером цього сиквелу знову став Саймон МакКуойд, а сценарій написав Джеремі Слейтер, спираючись на оригінальну гру, створену Едом Буном та Джоном Тобіасом. Натомість за візуальне оформлення відповідали оператор Стівен Ф. Віндон, художник-постановник Йохей Танеда, монтажер Стюарт Леві та художник по костюмах Каппі Айрленд, а музику написав Бенджамін Волфіш.

Як відомо, фільм створено компаніями Atomic Monster, Broken Road та Fireside Films, а прокат здійснює Warner Bros. Pictures.

У матеріалі на сайті Gizmodo йдеться, що у трейлері показали багато боїв, сюжетних ліній та нових фаталіті, які зрештою можуть зробити Mortal Kombat II справжнім видовищем для великого екрану. Режисер Саймон МакКуойд на New York Comic-Con розповів, що сиквел зберігає дух першої частини, але в нього додали в рази більше боїв, персонажів і пригод. А от сценарист Джеремі Слейтер додав, що навіть між боями герої проходитимуть власні місії, які допоможуть розкрити їхні характери та мотивації.

Також у публікації зауважили, що Mortal Kombat II вийде на великі екрани 8 травня 2026 року, а третій фільм франшизи вже перебуває в розробці.

