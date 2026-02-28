Написал "Гиперион": умер известный на весь мир писатель-фантаст Дэн Симмонс

Известный на мир американский писатель Дэн Симмонс, автор научно-фантастического романа "Гиперион", переведенного в том числе на украинский язык, умер в 77 лет.

Симмонс умер 21 февраля в Лонгмонте, что в штате Колорадо, в США, в окружении "любимой жены Карен и дочери Джейн". Об этом стало известно 27 февраля, сообщает издание Newsweek.

Семья писателя рассказала, что его не стало в результате инсульта.

"Мой дорогой друг и несравненный писатель Дэн Симмонс умер в субботу от инсульта в возрасте 77 лет. Он бросал вызов литературным нормам, исследуя историческую фантастику, ужасы, криминал и другие жанры", — прокомментировал новость о смерти Симмонса его коллега-писатель Дэвид Моррелл.

Другие подробности об обстоятельствах смерти писателя и захоронения СМИ пока не раскрывают.

Дэн Симмонс умер: что известно о писателе

Из открытых источников | книги "Гиперион" Дэна Симмонса

Дэн Симмонс родился в Пеории, что в штате Иллинойс, 4 апреля 1948 года. Окончил сначала Вабаш-колледж в Кроуфордсвилле, штата Индиана, со степенью бакалавра английского языка. Впоследствии получил степень магистра образования в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, штат Миссури. Позже получил почетную докторскую степень от Вабаш-колледжа.

После получения образования Симмонс работал некоторое время педагогом в школе. В общем проработал более 18 лет в образовательной сфере и был номинирован на звание "Учитель года штата Колорадо".

Прославился писатель после публикации романа "Гиперион" в 1989 году. Книга рассказывает о научных экспериментах на Старой Земле, в результате которых произошла глобальная катастрофа, уничтожившая планету. Незадолго до выхода из-под контроля черной дыры случилось переселение людей на другие планеты Вселенной.

Роман получил известность в мире. На украинский язык он был переведен и опубликован в 2016 году, как говорится в открытых источниках.

В 2013 году появились слухи об экранизации романа студией Warner Bros. Pictures по мотивам первых двух книг. Режиссером ленты мог стать Скотт Дериксон, прославившийся работой над фильмом "День, когда Земля остановилась", однако по неизвестным причинам тогда этого так и не произошло.

В 2021 году слухи об экранизации романа снова появились из-за намерений актера и продюсера Брэдли Купера.

