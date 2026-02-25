Дочь известного актера внезапно умерла в 42 года: что произошло (фото)

Дочь канадского актера Мартина Шорта, Кэтрин, сама себе нанесла огнестрельное ранение в возрасте 42 лет. Последний раз женщину видели на публике еще в 2023 году.

24 февраля представители 75-летней легенды комедии подтвердили эту новость в заявлении для издания Daily Mail.

Умерла дочь Мартина Шорта

"С глубоким горем мы подтверждаем смерть Кэтрин Хартли Шорт", — говорится в заявлении.

Семья опустошена потерей и попросила сохранить конфиденциальность в трудное время.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса подтвердил, что спасатели отреагировали на вызов по адресу примерно в 18:41, но отказался назвать лицо, которое пострадало, из-за соображений конфиденциальности.

Кэтрин нашли в своем доме с огнестрельным ранением, которое она сама себе нанесла.

Последний раз дочь Мартина Шорта видели публично с отцом во время празднования ее 40-летия, на котором присутствовали Курт Рассел, Голди Хоун, Кэтрин О'Хара, Бо Уэлч и Джони Митчелл, в 2023 году.

Відео дня

Дочь Мартина Шорта Фото: Backgrid

Что известно о Кэтрин Шорт

Кэтрин была лицензированным клиническим социальным работником со степенью магистра Университета Южной Калифорнии. Несмотря на популярность отца, женщина вела непубличный образ жизни и очень редко появлялась с ним на мероприятиях.

Шорт усыновил Кэтрин и ее братьев, Оливера и Генри, вместе со своей покойной женой Нэнси Долман, которая умерла в 2010 году после борьбы с раком яичников.

Рассказывая о Нэнси в 2019 году, актер назвал свой брак "триумфом". Он признался, что до сих пор постоянно "разговаривает" с покойной женой и чувствует ее присутствие вокруг себя.

Мартин Шорт с дочерью Фото: Daily Mail

Мартин Шорт известен участием в комедийном шоу Saturday Night Live (SNL). Он также сыграл в популярном сериале "Убийства в одном здании", где также появилась Селена Гомес и Стив Мартин.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

27-летняя блогерша Бьянка Диас находилась дома и выздоравливала после операции, когда внезапно заболела и умерла.

Внезапно умерла 21-летняя дочь испанского известного футболиста Игнасио "Начо" Переса Сантамарии.

Кроме того, в семье американского рэпера и продюсера Снуп Догга случилось горе. Его 26-летняя дочь Кори Бродус 1 февраля сообщила о смерти своей 10-месячной дочери Коди.