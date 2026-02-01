Поддержите нас UA
Умерла маленькая внучка Снуп Догга: что произошло (фото)

дочь Снуп Догга Кори Бродус потеряла ребенка
Кори Бродус | Фото: Instagram

В семье американского рэпера и продюсера Снуп Догга случилось горе. Его 26-летняя дочь Кори Бродус сообщила о смерти своей 10-месячной дочери Коди.

О тяжелой утрате девушка сообщила в Instagram в конце января, опубликовав черно-белое фото с дочкой и отметив: "В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди".

У Снуп Догга умерла внучка

Причины смерти пока публично не сообщаются, но известно, что девочка, которая стала восьмой внучкой Снуп Догга, появилась на свет преждевременно — в 6 месяцев и путем кесарева сечения из-за синдрома HELLP. Это тяжелое осложнение беременности, угрожающее жизни матери и ребенка из-за разрушения эритроцитов, повышения уровня печеночных ферментов и низкого уровня тромбоцитов.

Некоторое время маленькая Коди провела в отделении интенсивной терапии новорожденных и только в начале января приехала домой. И уже через 20 дней после возвращения из больницы умерла.

Отметим, что дочь рэпера родила первенца от своего жениха Уэйна Дьюса.

Фото: Instagram

Тем временем Дьюс признался, что Коди навсегда останется в его сердце.

"Никогда не чувствовал себя хуже, чем когда потерял тебя, моя крошка Коди. Но я знаю, ты обрела покой. Папа всегда будет любить тебя", — написал зять Снуп Догга.

Фото: Instagram

