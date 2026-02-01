Померла маленька онука Снуп Догга: що сталося (фото)

У родині американського репера та продюсера Снуп Догга сталося горе. Його 26-річна донька Корі Бродус повідомила про смерть своєї 10-місячної доньки Коді.

Про важку втрату дівчина повідомила в Instagram наприкінці січня, опублікувавши чорно-біле фото з донькою та зазначивши: "У понеділок я втратила любов всього свого життя. Мою Коді".

У Снуп Догга померла онука

Причини смерті наразі публічно не повідомляються, але відомо, що дівчинка, яка стала восьмою онукою Снуп Догга, з'явилась на світ передчасно — у 6 місяців і шляхом кесаревого розтину через синдром HELLP. Це важке ускладнення вагітності, що загрожує життю матері та дитини через руйнування еритроцитів, підвищення рівня печінкових ферментів та низький рівень тромбоцитів.

Певний час маленька Коді провела у відділенні інтенсивної терапії новонароджених і лише на початку січня приїхала додому. І вже за 20 днів після повернення з лікарні померла.

Зазначимо, що донька репера народила первістка від свого нареченого Вейна Дьюса.

Донька Снуп Догга втратила дитину Фото: Instagram

Тим часом Дьюс зізнався, що Коді назавжди залишиться в його серці.

"Ніколи не почувався гірше, ніж коли втратив тебе, моя крихітко Коді. Але я знаю, ти віднайшла спокій. Тато завжди любитиме тебе", —написав зять Снуп Догга.

Зять Снуп Догга з донькою Фото: Instagram

