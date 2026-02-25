Донька відомого актора раптово померла у 42 роки: що сталося (фото)

Донька канадського актора Мартіна Шорта, Кетрін, сама собі завдала вогнепального поранення у віці 42 років. Востаннє жінку бачили на публіці ще у 2023 році.

24 лютого представники 75-річної легенди комедії підтвердили цю новину в заяві для видання Daily Mail.

Померла донька Мартіна Шорта

"З глибоким горем ми підтверджуємо смерть Кетрін Хартлі Шорт", – йдеться в заяві.

Родина спустошена втратою і попросила зберегти конфіденційність у важкий час.

Речник пожежної служби Лос-Анджелеса підтвердив, що рятівники відреагували на виклик за адресою приблизно о 18:41, але відмовився назвати особу, яка постраждала, через міркування щодо конфіденційності.

Кетрін знайшли у своєму будинку з вогнепальним пораненням, яке вона "самозавдала".

Востаннє доньку Мартіна Шорта бачили публічно з батьком під час святкування її 40-річчя, на якому були присутні Курт Рассел, Голді Гоун, Кетрін О'Гара, Бо Велч та Джоні Мітчелл, у 2023 році.

Донька Мартіна Шорта Фото: Backgrid

Що відомо про Кетрін Шорт

Кетрін була ліцензованим клінічним соціальним працівником зі ступенем магістра Університету Південної Каліфорнії. Попри популярність батька, жінка вела непублічний спосіб життя і дуже рідко з'являлася з ним на заходах.

Шорт усиновив Кетрін та її братів, Олівера та Генрі, разом зі своєю покійною дружиною Ненсі Долман, яка померла у 2010 році після боротьби з раком яєчників.

Розповідаючи про Ненсі у 2019 році, актор назвав свій шлюб "тріумфом". Він зізнався, що досі постійно "розмовляє" з покійною дружиною та відчуває її присутність навколо себе.

Мартін Шорт з дочкою Фото: Daily Mail

Мартін Шорт відомий участю в комедійному шоу Saturday Night Live (SNL). Він також зіграв у популярному серіалі "Убивства в одній будівлі", де також зʼявилася Селена Гомес та Стів Мартін.

